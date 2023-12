C’è il teatro e c’è la televisione: io comincerei di qui, prima ancora di chiedermi se la riproposizione sia o no all’altezza dell’originale. E proverei anche a schivare le tradizionali domande che ci si fa ogni volta che una commedia di Eduardo torna sulla scena: quanto sia universale il suo teatro, in che misura riesca ad andare oltre gli stilemi del teatro tradizionale.

Quale sia il suo rapporto con Napoli e la napoletanità, se le sue commedie non debbano molto, quasi tutto, alle sue capacità attoriali, se ci possa mai essere un attore che non faccia rimpiangere i Luca Cupiello, i Domenico Soriano, i Gennaro Jovine di Eduardo, e così via. Non è in questione la bravura di Massimiliano Gallo, insomma, né quella di Vanessa Scalera; si tratta, semmai, di quel che succede quando si passa da un medium all’altro.

E quel che succede è che l’originale viene tradito. Si tratta però di un tradimento inevitabile. È un paradosso ben noto, nell’ambito della teoria letteraria. In un celebre saggio, Walter Benjamin spiegava che non la fedeltà nella riproduzione è il compito del traduttore, bensì l’infondere una nuova vita all’originale. Vale per le traduzioni, vale per trasposizioni, adattamenti, remake e ogni altro genere di rifacimenti: funzionano se non guardano al passato tanto quanto guardano, invece, al futuro.

La «Napoli milionaria» di Luca Miniero voleva anzitutto essere un film, non un’opera teatrale. Senza timori reverenziali: giustamente. Del resto, lo stesso Eduardo non ha mica congelato la commedia: l’ha offerta tanto al cinema quanto alla televisione quanto persino all’opera lirica. Per Miniero portare la commedia in televisione ha significato tradurle anzitutto in immagini, più ancora che in parole: «è un film molto visivo – ha detto –, il che è un po’ strano per una commedia di Eduardo». E in effetti sì, è strano, ma è inevitabile: la televisione ha le sue leggi, i suoi tempi, i suoi carrelli e i suoi primi piani, che il teatro non ha. Sulle parole, naturalmente, si può discutere. Ad esempio: quando Gennaro, che sta facendo il morto per nascondere sotto il letto la merce di contrabbando, si convince ad alzarsi, dietro la promessa del brigadiere che non l’arresterà, quello gli dice: «ricordate ca io nun so’ fesso!» e Gennaro prontamente risponde, con altrettanta soddisfazione: «E io nemmeno, brigadie’!».

Questa battuta nel film di Miniero non c’è, e l’effetto – mi pare – è quello di togliere un po’ di furbizia a Gennaro, un po’ di scaltrezza, per presentarlo senz’altro come un brav’uomo, in una veste più onesta e bonaria, in una luce più attutita e smorzata di come in realtà Eduardo non l’abbia disegnata.

Ed è su questa luce che io mi soffermerei, perché mi pare riguardi in generale la confezione dell’intero prodotto. Nel testo, primo rigo, Eduardo scrive: «’O vascio ‘e donna Amalia Jovine». Poi, subito sotto: «Enorme “stanzone” lercio e affumicato». Ora, per esigenze cinematografiche il basso di donna Amalia non è più un unico stanzone affollato di cose: si permettono così e si giustificano meglio entrate e uscite di scena secondo modalità proprie del mezzo televisivo, e va bene. Ma che fine fanno il fumo e lo sporco, il lercio e l’affumicato? Qui non è questione di parole: nell’immagine che la televisione ci restituisce non ci sono. Forse non possono esserci. Ci sono luci e colori caldi, morbidi, e tutto il sudicio e l’annerito immaginato da Eduardo sono stati scopati via.

Ho scritto dell’immagine restituita dalla televisione perché credo che non sia una faccenda che riguardi il film di Miniero e il teatro eduardiano più di quanto riguardi altri prodotti che vanno per la maggiore in tv: si tratta cioè, allo stesso modo, della Sicilia del commissario Montalbano – con l’effetto nostalgia assicurato dalla mobilia anni Settanta – come della Matera del sostituto procuratore Imma Tataranni – con la splendida fotografia di una città tirata a lucido, la cui pietra non ha più nulla di ruvido, o di scabro –. Non c’è un dito di polvere da nessuna parte, mentre ovunque una patina di malinconia, fidatezza, sincerità si deposita sulle cose, e una compostezza e una semplicità che sanno di autentico, di buon tempo antico rassicurano lo spettatore. Sanno di focolare domestico, anche: quello che, inquadrato dall’alto, compare nell’ultima, intenerita scena del film, che non fa vedere il nero della nottata, bensì il fuoco che scalda nella notte.

Non so perciò se si tratti davvero del teatro di Eduardo, di quel fondo amaro o beffardo, di quella nota di disarmonia che Eduardo sapeva far sentire, di sotto alle esigenze più tradizionali della commedia. Temo sia piuttosto una politica dell’immagine televisiva, a misura del pubblico non troppo pretenzioso – forse più tradizionale, di sicuro più anziano – che si raccoglie davanti alla tv. È lecito dubitare, allora, non certo della bravura di Gallo o Scalera, o di quella di Luca Miniero, ma della direzione che ha questa strada, se davvero sia rivolta al futuro.