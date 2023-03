Ci sarà pure un giudice a Berlino, sospirava duecentocinquant’anni orsono un povero mugnaio di Potsdam. Fosse vissuto nell’Italia del ventunesimo secolo, non avrebbe avuto motivo di crucciarsi: di magistrati, pronti ad avviare procedimenti e condurre inchieste, ne avrebbe trovati in quantità, perché un’indagine non si nega a nessuno. Naturalmente, il povero Arnold – così si chiamava il mugnaio – non voleva solo un giudice e una corte, ma anche che gli venisse resa giustizia.

E se a Berlino fu necessario che si scomodasse infine Federico II il Grande, per dargli soddisfazione (e dunque, particolare non insignificante: non il potere giudiziario, ma il potere politico), qui da noi chissà come sarebbe andata a finire: paginate di giornali di sicuro, ma poi? Sarebbe mai arrivato non dico a sentenza, ma in dibattimento?

Sarebbe stato di sicuro rassicurato, il buon mugnaio, dall’indipendenza della magistratura e dall’obbligatorietà dell’azione penale, ma se poi avesse voluto capirci qualcosa di più, di come vanno a finire certe inchieste che pure riempiono le paginate di cui sopra, sarebbe probabilmente rimasto interdetto. E infatti: cosa c’è in cronaca, oggi? Le inchieste sulla tragedia di Cutro, le inchieste sulla pandemia. Non c’è bisogno di arrivare alla giudiziaria: sono i principali fatti politici del Paese ad essere accompagnati e, quasi, commentati dalle iniziative della magistratura.

Le quali, per carità, sono sacrosante. Addirittura obbligatorie, in presenza di una notizia di reato (che qualche volta l’azione della magistratura parta prima della notizia di reato è malevolenza che non voglio dire, né pensare). Ma come andranno a finire? È davvero quella la strada per rendere giustizia alle vittime, oppure, altro che giudice a Berlino, si lavora in questo modo per futuri re di Prussia?

Allo scoppio della pandemia, la confusione era massima, e vorrei pure vedere: solo grazie a certi film di fantascienza qualcuno avrebbe potuto, fino a qualche settimana prima, rappresentarsi qualcosa di paragonabile. Dalle mie parti, ci sono ancora per strada cartelli che indicano dove raccogliersi in caso di eventi sismici. È la memoria del terremoto dell’Irpinia (e, a futura discolpa degli amministratori che verranno, non posso negare che paiono pure anacronistici: è sbagliato, lo so, ci vuole precauzione, ma io sto raccontando come vanno le cose, non come dovrebbero infallibilmente andare nel migliore dei mondi possibili). Orbene, cartelli (o equivalenti) che avvisassero su come comportarsi in caso di pandemia io non ne ho mai visti, prima del febbraio di tre anni fa. Magari in qualche piano erano pure previsti, ma francamente non penso che, prima di allora – prima di conoscere l’esistenza di una regione chiamata Wuhan, prima della coppia di cinesi allo Spallanzani, prima di Codogno, prima del paziente uno, prima di stupirmi per qualche mascherina tra i passeggeri in stazione e di capirci gran che – mi sarei mai sognato di imputare qualcosa del genere a qualcuno. Voglio dire: tutte le violazioni di legge vanno perseguite. Tutte le inadempienze, tutte le inosservanze. Ma è mai possibile che non si riesca a disegnare con chiarezza il profilo di una responsabilità che è anzitutto politica, e che riguarda il rapporto fra una comunità e i suoi rappresentanti, fra governanti e governati? Confusione, impreparazioni, ritardi, negligenze, sottovalutazioni: ci può essere stato di tutto. Ma se ne può dare un giudizio (o anche una sanzione politica ed elettorale, se del caso) senza fare gran sfoggio del senno di poi per portare, che so, un ministro a processo?

Non c’è solo la legge, e la sua infrazione, insomma. Anzi: spesso, perseguire la strada penale si rivela persino controproducente, perché procura una patente di assoluzione che finisce con l’estendersi anche ai comportamenti politici, ben al di là del merito processuale.

Infine, noi ci aspettiamo giustamente che la magistratura faccia chiarezza, ovunque e sempre. Spesso, però, solo per poterci poi dolere di quanta poca chiarezza vi sia (e, ahimè, è cosa che vale per le stragi di mafia, come per la diffusione del virus o per la morte di Marilyn Monroe, nonostante l’abisso che li separa).

Ma ogni tanto dovrebbe sfiorarci il sospetto che questa benedetta chiarezza non dobbiamo solo aspettarcela, ma farla anche: in sede di giudizio politico, in sede di giudizio storico, grazie a un’opinione pubblica vigile e a un esercizio di cittadinanza partecipe. Invece no, vogliamo gli avvisi di garanzia. Che, a dispetto del codice, non solo non danno garanzie all’indagato, ma il più delle volte non garantiscono un bel nulla, non portano da nessuna parte e non fanno fare un solo passo avanti alla coscienza civile di questo Paese.