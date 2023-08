Tutto sommato, non siamo messi male sotto il profilo economico a dispetto di taluni commentatori che prevedono un “disastro” per il prossimo autunno. Difatti, i dati diffusi dall’Eurostat nei giorni scorsi sui principali indicatori economici riferiti al secondo trimestre, non ci vedono così indietro nel confronto europeo: diciamo subito che nel secondo trimestre il Pil della Ue ha avuto una variazione in volume (cioè al netto dell’inflazione) pari a zero.

Dopo un modesto più 0,2% maturato nei primi tre mesi – come sappiamo anche il nostro Pil non è andato bene (meno 0,3%), ma da queste colonne ne abbiamo messo in chiaro le non “catastrofiche” cause – con alcune sorprese a livello di singolo Paese; in effetti, oltre a constatare che nessuno tra i Paesi trainanti l’economia dell’ Europa si è sottratto alla regola della cosiddetta crescita “zero virgola”, continua la “sofferenza” della Germania (crescita nulla) ed è “caduta” pesantemente l’Olanda (meno 0,3%, come noi, ma con un primo trimestre a meno 0,4% e, pertanto, in recessione tecnica). Quindi, siamo in buona compagnia, visto che la Germania fornisce il maggior contributo per la formazione della ricchezza dell’intera Ue (più del 20%) e l’Olanda è quinta nella graduatoria con il suo 5%, dopo la Francia (15%), l’Italia (11%) e la Spagna (8%). Pertanto, delle prime cinque economie (“garantiscono” più del 60% del Pil della Ue) soltanto la Francia e la Spagna si confermano in territorio positivo. Se allarghiamo l’analisi ad altri indicatori chiave, quali la produzione industriale (vale il 25% circa del valore aggiunto) e l’occupazione (la cui remunerazione favorisce i consumi delle famiglie che valgono il 60% del Pil, dal lato della domanda), registriamo come il nostro Paese stia recuperando in maniera significativa: a fronte di una crescita della produzione industriale della Ue nel mese di giugno (su maggio) pari a più 0,4%, constatiamo che la Germania ha avuto un calo dell’1,3%, la Francia e la Spagna dello 0,9%, mentre l’Italia ha manifestato un aumento dello 0,5% (con un maggio rispetto ad aprile altrettanto positivo, più 1,7%); pure Olanda tiene con un più 0,7%.

Anche dal versante occupazionale arrivano notizie confortanti, dato che gli occupati crescono con continuità dall’inizio dell’anno (più 0,7%). Dunque, nel momento in cui crescono i timori in Europa (e nel mondo, basta guardare il rallentamento della crescita in Cina - solo più 0,8% nel secondo trimestre - che si ripercuoterà sul resto del pianeta) per un possibile e ulteriore “logoramento” economico, la nostra economia dimostra, alla fin fine, di stare meglio degli altri Paesi europei, nostri competitori.

Certo, in questo periodo dobbiamo fare i conti con il caro benzina (a proposito, viene chiesto al governo di “fermarne” le accise, ma l’operazione avvantaggerebbe ricchi e poveri allo stesso modo, mentre se le maggiori entrate saranno impiegate a favore della parte meno abbiente della popolazione – come sembra – ci sarà una doverosa redistribuzione delle risorse), con il possibile rialzo dei tassi d’interesse da parte della Bce a settembre (anche se continua il pressing per una pausa) e, poi, con il lavoro povero, con il salario minimo, con il Mes e tanto altro.

Ecco, qui sta il principale ostacolo che il governo dovrà affrontare nella prossima legge di bilancio - ma anche prima, cioè nella presentazione della Nota di aggiornamento - dove si capirà il vero orientamento di Politica economica che vorrà portare avanti: vedremo se saranno approvate le tanto attese riforme della Pa, se verrà contrastata efficacemente l’evasione fiscale e contributiva, se sarà giunto il momento di agire con equilibrio sulla spesa pubblica, con tagli mirati e consistenti (le “famose” tax expenditures, cioè l’insieme di agevolazioni fiscali – bonus, crediti d’imposta, detrazioni e deduzioni varie – che valgono il 4% del Pil, fonte Ufficio del Senato), se sarà confermata la riduzione del cuneo contributivo (servono 10 miliardi), per frenare la diffusione del lavoro povero e per restituire potere d’acquisto alle famiglie; oppure se le tante “pressioni” all’orizzonte porteranno il governo a dover “spalmare”, senza un indirizzo ben definito, le limitate risorse a disposizione.

La questione non è secondaria in quanto l’elemento di maggiore concretezza che ci espone alla “diffidenza “ Ue, è dato dalle difficoltà dei conti pubblici - Bankitalia ha appena comunicato come il debito pubblico sia salito a sfiorare i 2850 miliardi a giugno, più 30 circa rispetto a maggio - con ripercussioni non marginali sul rapporto debito/Pil (con il quale ci misuriamo in Europa) e con gli interessi sullo stesso debito che quest’anno potrebbero raggiungere livelli impensabili (quasi cento miliardi). Insomma, la situazione della nostra finanza pubblica non ammette fughe in avanti; i segnali che ci impongono cautela nelle decisioni sono arrivati e il governo ne è consapevole. Si tratta, perciò, di agire con equità, realismo e, soprattutto, con una visione d’insieme.