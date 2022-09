«È successo spesso, nella nostra navigazione come umanità, che invece di un necessario cambio di rotta ci siamo accontentati, come scrisse Kierkegaard, di una ininfluente, insignificante, variazione del menù del giorno, quello che il cuoco serve sulla nave, mentre la rotta restava sempre la stessa. Ma siamo noi a dover tracciare la rotta». È un passaggio centrale e splendido della eccezionale intervista che Papa Francesco ha rilasciato domenica a Il Mattino. Un avviso ai naviganti, gli uomini, noi tutti – non solo quelli di Napoli e del Sud, cui il Pontefice si rivolge con particolare predilezione –, che annaspiamo in un’età di inattese incertezze almeno per chi nella globalizzazione aveva visto, nella piega presa dagli eventi dopo la caduta del Muro di Berlino, la “fine della storia”, affidandosi come rotta non discutibile, dopo la caduta delle “ideologie”, al governo delle cose in mano alla tecnica e all’economia.



Come si è visto – e lo “profetizzavano” Ratzinger e Habermas a Monaco di Baviera nel 2004 in un memorabile dialogo su ragione e fede chiamate al capezzale di una modernizzazione aberrante, il “mondo malato” in cui crediamo di poter vivere da “sani”, come dice oggi Francesco –, la storia non ha alcuna voglia di finire. Anche perché, a tutta evidenza, con il pilota automatico della pura ragione di potenza di tecnica ed economia, non contenute, non sorvegliate dalla “misura” dell’umano, sta finendo male, molto male, e ha bisogno di un’urgente correzione di rotta, di non continuare a ballare sul Titanic che è il mondo come sta andando nei marosi del presente.



Questo passaggio di Bergoglio nell’intervista al Mattino mi ha riportato alla mente un grande pensiero di Ortega y Gasset del 1914, incombente sull’Europa e sul mondo da lì a poco la tragedia della Grande Guerra. Un pensiero delle Meditazioni del Chisciotte: «Io sono io e la mia circostanza, e se non salvo la mia circostanza non salvo nemmeno me stesso». Ecco, Francesco con parole piane che toccano il cuore di chi ce l’ha, anche in questa intervista ci ricorda che ormai sono il pianeta e gli altri con cui lo abitiamo la nostra “circostanza”. Ineludibilmente da salvare tutta.



Francesco ci aiuta a vedere che nel mondo globale è arrivata, all’evidenza della storia, l’unicità – che chiede un’unità solidale – della famiglia umana. Che l’esserci umano, il suo essere-nel-mondo, è un noi ambientato, cioè una comunità di destino solidale alla sua nicchia ecologica, che è ormai un’unica nicchia storica possibile. Senza salvare questa nicchia, questa circostanza per dirla con Ortega, abbiamo le stesse possibilità, come scrisse negli anni ’60 del secolo scorso Gregory Bateson, di sopravvivere quanto una palla di neve all’inferno.

E il Sud, il Mediterraneo, Napoli, nella loro resilienza, nella loro creatività che resiste al paradigma di un Nord del mondo come modello “universale” (pura performatività della lex mercatoria), ci aiutano a pensare la sostanza incrinata della nostra “circostanza”, storica e prima ancora umana. Una sostanza di bisogno di aiuto e di sostegno, e di misura nel suo agire, di comune dignità, che proprio nell’annuncio cristiano sorto ed estesosi sulle rive del Mediterraneo ha posto all’ordine del giorno duemila anni fa della consapevolezza dell’uomo. Con le parole di Francesco: «Quando penso al Mediterraneo, a Lesbo, a Cipro, a Malta, a Lampedusa, penso che le terre che questo mare bagna sono proprio quelle in cui Dio si è fatto uomo. Gesù è nato qui, questa che è stata la sua culla si sta trasformando in un cimitero senza lapidi, un “mare mortuum”. È così penso anche che non dobbiamo dimenticare che il futuro di tutti sarà sereno solo se sarà riconciliato con i più deboli. Perché quando i poveri vengono respinti si respinge Dio che è in loro, e si respinge la pace».



È su queste rive, su cui si affaccia Napoli, che “Dio si è fatto uomo”, che abbiamo storicamente scoperto di avere una sia pure tormentata, e che si tormenta, dignità divina, da dover leggere negli occhi di ogni migrante, di ogni povero, di ogni debole. Un lascito che è poi quello in capo all’Europa cristiana, nonostante i suoi infortuni storici la più grande piattaforma di diritti dell’uomo e per l’uomo che le civilizzazioni umane hanno saputo produrre. Anche se su questa piattaforma oggi troppo spesso gira un altro software, da quello che sarebbe necessario: «Avidi di guadagno ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo pensato di rimanere sani in un mondo malato».

Un’intervista, quella di Papa Francesco al Mattino, che è un invito a non avere, sul presente, occhi meschini. Non ce li possiamo più permettere. Sarebbe peggio che essere ciechi.