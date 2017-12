CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Dicembre 2017, 21:51

Tutto pronto per Capodanno 2018. Dalle 20.30 via alla festa in piazza del Plebiscito. Il grande juke-box della musica del Sud vedrà avvicendarsi sul palco un centinaio di artisti: i due collettivi musicali «Terroni Uniti» e «Capitan Capitone», Sal Da Vinci (che alle due di notte andrà in scena all’Augusteo), Andrea Sannino, Luchè e tantissimi altri, tra cantanti e musicisti. Da Milano arriverà Teo Teocoli e da Foggia il duo comico Pio e Amedeo. Colonna sonora della serata il brano «Non...