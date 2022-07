Senza Draghi addio al rinnovamento

Incredibile a dirsi, ci siamo riusciti! Siamo stati capaci di “perdere” Mario Draghi quale premier di questo tormentato Paese e non abbiamo consentito che egli portasse a compimento il programma indicato in fase di presentazione del Governo. Ora, uscendo dal dibattito puramente politico e ragionando in chiave economica, quali possono essere le conseguenze di questa situazione?

Facciamo un passo indietro e chiediamoci quale sia stata la sostanziale ragione degli enormi problemi incontrati in questi ultimi giorni dal premier e che hanno determinato le sue dimissioni. Certo, possiamo elencare l’inflazione che continua a impennarsi, il problema del gas, gli affanni delle famiglie e delle imprese; tuttavia, c’è un tema “intersecante” di così grande rilevanza che il premier lo ha sempre considerato un elemento prioritario: quello di evitare (e speriamo si continui a fare) un nuovo scostamento di bilancio, cioè l’accumulo di altro debito. Se invece si fosse deciso di contrarre un ulteriore debito (30 miliardi?) forse non ci sarebbero state le tensioni politiche di questi giorni perché, a quel punto, come non rinnovare, sic et simpliciter, l’attuale Reddito di Cittadinanza (che non raggiunge in pieno chi ne ha effettivamente bisogno e crea forti disagi al mercato del lavoro)? Come non accettare il (troppo) generoso superbonus edilizio (che, con le regole attuali ha determinato “sacche” di scompensi ed illegalità) e come non pensare probabilmente ad una modifica della legge Fornero (con lo scopo di anticipare l’età al pensionamento in un Paese tra i più longevi al mondo e con l’aggravante di penalizzare i lavoratori di oggi e di domani)? Ma con quali conseguenze per la stabilità del Paese? Il debito pubblico che abbiamo sulle spalle e che sta correndo pericolosamente verso i 3mila miliardi - è solo questione di tempo se non modifichiamo il nostro atteggiamento nei suoi riguardi - non è virtuale, ma reale e prima o poi le future generazioni (in parte anche le presenti) dovranno, seppur gradualmente, restituirlo.

Qualche analista poco avveduto sostiene che cominceremo a rimborsarlo quando il Paese avrà avviato una convincente ripresa, mentre ora siamo in piena emergenza e quale momento più adatto per contrarre debiti? Risposta: sono quarant’anni circa che continuiamo a fare debiti (all’inizio degli Anni Ottanta il debito pubblico rappresentava poco più del 60% del Pil, ora siamo al 150%) senza veder crescere significativamente il Paese (l’incremento del Pil è da anni appena sopra lo zero – fatto salvo il rimbalzo del 2021 ed il suo riflesso sul 2022 – i consumi e gli investimenti sono praticamente fermi, l’occupazione pure, per non parlare delle riforme non ancora realizzate); quello che spesso sfugge alla comprensione, però, è il danno che il debito sta attualmente procurando dal punto di vista economico, finanziario e anche comportamentale.

Proviamo ad evidenziarlo: si dice da più parti che l’Italia ha sempre onorato gli impegni con i propri creditori, ed è vero, ma è altresì vero che i titoli di Stato sono tassati al 12,5% (altrimenti sarebbero poco attrattivi) e ciò determina un appesantimento di tassazione sulle altre poste, oltre agli onerosi interessi sullo stesso debito. Poi c’è lo spread che continua a preoccupare (l’Europa sta pensando ad un possibile scudo anti spread anche se, quando sarà operativo, porrà sicuramente delle condizionalità alle quali la nostra politica sembra essere “allergica”) e la falsa convinzione che con i debiti si possa mantenere (e possibilmente aumentare) un livello di benessere degno di un grande Paese. Inoltre, se volgiamo lo sguardo al confronto internazionale siamo indietro, visto che le recenti previsioni della Commissione europea sulla crescita dei 27 Paesi ci vedono in fondo alla graduatoria (più 0,9% nel 2023 contro una media Ue dell’1,4%).

Dunque, ora il cammino da intraprendere diviene assai impervio perché si dovranno conciliare le richieste dei vari partiti con il necessario consolidamento della finanza pubblica - a cui non tutti guardano con la giusta attenzione - non essendo più rinviabili sia provvedimenti per dare sostegni immediati, sia interventi con risultati tangibili nel medio e lungo periodo (ripartizione delle risorse attraverso un sistema fiscale più vantaggioso per le fasce deboli della popolazione e per le giovani generazioni, oltre ad un doveroso ammodernamento del sistema imprenditoriale, sia nella componente tecnologica che lavorativa, per avere finalmente una produttività in “salute”). Insomma, dovevamo lasciar lavorare il premier in questo ultimo scorcio di legislatura senza ultimatum, con la consapevolezza che attraverso progetti strutturali di grande portata (con le risorse del Pnrr), sarebbe riuscito finalmente a rinnovare il Paese; al contrario lo abbiamo “allontanato” insieme alla sua limpida capacità di (ri)costruire. Diceva Daniel Burnham (autorevole progettista statunitense di inizio Novecento) “Non fare piccoli progetti, non hanno la magia di scaldare il sangue agli uomini”. Adesso tutto appare più complicato.