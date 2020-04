Luis Sepulveda era come i suoi libri: ironico, piacevole, sorridente. Ti trasmetteva con semplicità la sua forza e la poesia della sua scrittura. Ed era curioso, Luis. Curioso della vita e della gente. La prima volta che ci incontrammo, perché avrei trasformato in un film il suo racconto «La gabbianella e il gatto», riempì la nostra serata di domande e di divertimento. Non era un autore legato ai suoi libri, sapeva lasciare a un regista la libertà creativa di cui aveva bisogno. Aveva solo una richiesta, e su quella era inflessibile: nessuno avrebbe dovuto toccare il messaggio di quello scritto. E io ero, sono d’accordo. Sono il primo a sostenere che un cineasta deve rispettare il senso etico delle parole di un autore. Del resto, la morale della «Gabbianella» è attuale ancora oggi, perché parla di integrazione, di solidarietà, di ecologia.



Cosa c’è di più contemporaneo? Il libro e il film descrivono una situazione in cui i bambini di tutti i tempi possono immedesimarsi ed è questo che rende la poesia di Sepulveda eterna. Quello che ci ha portato a lavorare sul suo libro e sul film è stato un incontro magico. Si era stabilito tra noi un feeling speciale, e il pubblico lo ha percepito. Il successo di un progetto non è mai casuale. Anche se non ci vedevamo spesso, avevamo una totale affinità, lo stesso modo di sentire le cose. Ci siamo incontrati per l’ultima volta a Barcellona, affrontò un viaggio per stare insieme la sera della prima spagnola del mio «Pinocchio». Fu una serata bellissima. E avrei voluto che venisse alla presentazione della versione rimasterizzata della «Gabbianella», ma non gli fu possibile e ancora me ne dispiace. Era una grande persona, Luis, non solo un grande scrittore.



Quando si è ammalato di coronavirus gli ho mandato dei messaggi sul cellulare, sperando che avesse la forza di rispondermi. Ho aspettato e sperato. Ma avevo paura, temevo per lui. Sapevo che in passato aveva avuto una brutta polmonite, ma mi dicevo che il tempo poteva giocare in suo favore. Del resto, la sua vita non è mai stata facile, era sopravvissuto alle carceri di Pinochet e aveva lottato sulle baleniere di Greenpeace... Quale paradosso, per una persona che ha attraversato tutto questo, finire per uno stupido virus... Da solo, senza il conforto di una carezza. E quale dolore per chi gli vuole bene non potergli nemmeno rendere omaggio, come avrebbe meritato un personaggio della sua statura. Questa malattia infida, subdola e vigliacca ci ha privato di un poeta, di un grande scrittore, di un uomo con la schiena diritta. Io ho perso un amico e sono sconvolto. Luis Sepulveda ci avrebbe ancora deliziato con altre storie meravigliose, ma ci ha lasciato tanto. Non lo dimenticheremo.

