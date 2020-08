Nell’intervento di apertura del Meeting di Comunione e Liberazione, Mario Draghi ha dichiarato pochi giorni fa che la crisi del Covid rende praticamente inevitabile un forte aumento del debito pubblico, ma ha precisato che il maggior debito deve andare a finanziare “progetti buoni” tali cioè da far uscire l’economia italiana dalla lunga fase di depressione che ci accompagna da anni e generare una significativa crescita del reddito.



C’è dunque il problema di misurare la redditività degli investimenti finanziati con il Recovery Fund. E questo è tanto più indispensabile giacché un uso meno accorto dei fondi rischierebbe di avvicinarci al baratro di una crisi del debito pubblico.

Qualche giorno dopo ha preso la parola nel Meeting il ministro dell’economia Gualtieri. Questi avrebbe potuto benissimo utilizzare la prima parte delle dichiarazioni di Draghi favorevoli all’indebitamento e scivolar via sulla questione della qualità degli investimenti posta nella seconda parte. Invece, dando prova di grande serietà, ha tenuto a dichiarare che il Governo nell’assegnare i fondi Next Generation Eu sceglierà solo “progetti buoni”. È una dichiarazione importante che merita di essere sottolineata.

Nello stesso intervento Gualtieri ha fatto sapere che sono già pervenuti al Governo 534 progetti a valere sul Recovery Fund redatti dalle amministrazioni centrali dello stato e che nelle prossime settimane se ne attendono altri sia dalle amministrazioni centrali, sia dagli enti territoriali fra i quali sono comprese sia le regioni a statuto ordinario e speciale, sia i comuni grandi medi e piccoli. Va anche chiarito se anche i privati possano o meno proporre dei progetti a valere sui fondi del Next Generation Eu.

Il ministro Gualtieri non ha indicato quale sia l’onere previsto dai progetti già presentati. Certo vi è da ritenere che sia il numero dei progetti, sia il loro onere complessivo tenderà salire oltre i circa 200 miliardi che rappresentano la somma complessiva cui l’Italia potrebbe avere accesso. Conviene anche aggiungere che, finora, il governo non ha dato indicazioni sull’iter che verrà seguito nell’esame di questi progetti e nella selezione di quelli che riceveranno il via libera per la loro realizzazione e verranno finanziati a valere sul Recovery Fund.

Poiché si tratta di una questione rilevante, specialmente in relazione all’impegno di operare scelte di “qualità” nella valutazione dei progetti, è lecito sollecitare una serie di chiarimenti su come il governo ha deciso o deciderà di procedere. Per ragioni di semplicità poniamo i quesiti sotto forma di 7 domande al Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Economia chiedendo anche di sapere se la “domiciliazione” di questa questione sia presso la presidenza del Consiglio o presso il Ministero dell’Economia.

Queste sono le domande essenziali per comprendere come sarà operata la selezione dei progetti:

1. È stata già individuata la sede nella quale verrà operata la cernita dei progetti? Vi sarà una sede superiore di appello costituita dal Consiglio dei ministri oppure la scelta fatta in quella sede sarà definitiva?

2. Visto che si sceglieranno solo i progetti “buoni”, quali sono i parametri in base ai quali verrà valutata la qualità dei progetti? Sono stati già definiti questi parametri? Vi è stata una decisione del governo a questo proposito? Il governo intende rendere noti questi parametri? Ma qualora non si adottino questi parametri, come verrà fatta la scelta fra progetti “buoni” e meno buoni?

3. È evidente che l’esame di questa vasta mole di progetti richiede un ampio esame di carattere tecnico. È’ stato già costituito un “nucleo” per la valutazione degli investimenti o il governo intende provvedere alla sua costituzione? In che tempi? Sono stati già definiti i criteri con i quali verranno scelti i membri di questo gruppo le cui decisioni saranno cruciali nel definire il progetto di impiego dei fondi? Le decisioni di questo gruppo saranno finali o il governo si riserva una sede superiore per decidere in sede “politica” le assegnazioni?

4. Come verrà effettuata la ripartizione dei fondi destinati al finanziamento di progetti delle amministrazioni centrali e a quello dei progetti degli enti territoriali? Si assegnerà una certa quota alle prime, una seconda quota alle regioni e una terza agli enti locali? Oppure tutti i progetti confluiranno in un unico contenitore dal quale verranno estratti i progetti più meritevoli, anche se questo dovesse dar luogo a un qualche squilibrio territoriale o alla esclusione dal finanziamento di intere categorie di enti?

5. Saranno solo le amministrazioni pubbliche a poter presentare progetti o anche i privati saranno legittimati a presentare progetti? Vi sarà una quota riservata per questi progetti o essi entreranno nella cernita generale?

6. Che cosa avverrà una volta individuati i progetti meritevoli di finanziamento? I relativi fondi verranno attribuiti alla amministrazione che originariamente ha proposto il progetto, oppure l’esecuzione del progetto verrà affidata a una speciale struttura pubblica? La domanda è legittima perché vi possono essere amministrazioni pubbliche che hanno una buona capacità progettuale e una scarsa capacità di spesa e viceversa. La capacità di spendere rapidamente i soldi può essere un titolo preferenziale, ma solo una volta stabilita la qualità dei progetti ammessi al finanziamento.

7. Quali misure intende il governo prendere per garantire l’effettiva spendita dei fondi nei tempi previsti? Sono sufficienti le misure di accelerazione previste nel recente decreto-legge sulle semplificazioni, oppure sono previste ulteriori misure in questo senso e quali?

Come si vede le domande sono numerose. Ma si tratta di questioni sulle quali sicuramente il governo ha avuto tempo e modo di riflettere ampiamente negli scorsi mesi, fin da quando si è cominciato a parlare di un grande piano di investimenti sostenuto dall’Europa. Ora è venuto il momento di rendere l’opinione pubblica edotta sul modo in cui verrà utilizzata la grande occasione che la svolta decisa nel Consiglio europeo del 25 luglio scorso si concretizzerà. Il presidente del Consiglio ha parlato più volte di un’esigenza di trasparenza nell’azione del governo. Questa è l’occasione cruciale per dimostrare una piena aderenza a questo indirizzo di fondo.

