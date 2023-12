Domani sarà la notte del trap in piazza del Plebiscito. Luci accese per l’antivigilia pensata per il pubblico, composto prevalentemente dai teen-ager, appassionato dei brani a metà tra il rappato e il cantato. Sul palco saliranno nomi importanti della scena musicale amata dai giovanissimi: a partire da Rose Villain, che sarà per la prima volta tra i big di Sanremo nel 2024.

Prima di lei, si esibiranno Plug, Lele Blade, Mv Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, Nto, Coco, Lda, Vale Lambo, Andrea Settembre e altri giovani. L’appuntamento è fissato per le 20: intensificati i controlli e attesi migliaia di ragazzi e ragazze, tra under 18 e under 25, per quello che si annuncia uno degli eventi centrali di tutta la quattro giorni di festeggiamenti di fine ‘23. Proprio per far fronte all’ondata di fan dei trapper, l’ordinanza sindacale emessa poco prima di Natale su sollecitazione della Questura, che inizialmente prevedeva lo stop alla vendita di bevande in vetro per il 24 e per il 31 dicembre, sarà valida anche domani. I dettagli, anche sulle limitazioni al traffico veicolare in zona, che partiranno domani, sono stati limati nel corso di un tavolo tecnico in Questura ieri sera. Stamattina ulteriore riunione in prefettura.

L’estensione dell’ordinanza che consente la vendita di bevande solo in bicchieri di carta o plastica leggera al 30 dicembre, nella zona del Plebiscito, è una precauzione presa a posteriori, cioè ieri, per quello che si annuncia un vero e proprio pre-concertone dell’antivigilia. Uno show di star del trap, per cui sono attesi, secondo le stime di Palazzo San Giacomo, almeno 10mila ragazzi. Potrebbe esserci anche il noto Geolier domani sera al Plebiscito: il cantante napoletano (all’anagrafe Emanuele Palumbo, classe 2000), amatissimo da svariate migliaia di under 25 partenopei e non, è tra i giurati di un contest per giovani trapper che andrà in scena sul palco montato di fronte a Palazzo Reale (saranno proprio i vincitori del contest “Giovani promesse di città della Musica”, selezionati anche da Luchè e Chiummariello, ad aprire il concerto).

Insomma, visto l’enorme afflusso previsto, le autorità hanno previsto di intensificare controlli e limitazioni, per la serata di musica urban. Il genere trap (parola che viene dall’inglese e significa ‘trappola’, che, nel gergo della droga designa la location dello spaccio) è tra i più popolari a livello discografico, in questa fase dell’industria musicale. Anche se spesso i testi trap, ascoltatissimi nelle notti dei chioschi di Mergellina, hanno suscitato ben note polemiche sui contenuti, talvolta tutt’altro che pacifici e politically uncorrect. La festa, in ogni caso, illuminerà il Plebiscito. Le serate trap, va sottolineato, spesso filano lisce, come alla Mostra d’Oltremare per l’ultimo Pizza Village. Ma nel ’22 non mancarono i disordini portati dalle babygang sul lungomare (sempre per il Pizza Village) dove era in concerto proprio Geolier. In ogni caso, aumenta la prevenzione delle forze dell’ordine.



«L’ordinanza di divieto di vendita delle bevande in vetro sarà valida anche il 30 dicembre – spiega l’assessore alla Sicurezza di Palazzo San Giacomo Antonio De Iesu – Il palco di domani sera sarà lo stesso di quello del concertone del 31. Anche le misure di sicurezza saranno le stesse. Il piano di safe security prevede che in caso di affollamento ci siano contingentamenti nell’accesso alle recinzioni del palco. La capienza massima prevista per il Plebiscito è tra le 19mila e le 20mila presenze. Domani sera in strada ci saranno non meno di 100 uomini della polizia municipale. Le limitazioni al traffico veicolare saranno attive anche domani, nella zona del Plebiscito: è un vero e proprio concerto».

Probabile una stretta anche sugli ambulanti che vendono bibite. E potrebbe dunque scattare un limite di contingentamento degli accessi nell’area del concerto, ma solo se verranno superate le 20mila presenze. Staremo a vedere: il 30 dicembre dell’anno scorso, per Rkomi al Plebiscito, ci fu affluenza ma non sold-out. Lo stesso criterio varrà per il 31, quando si esibiranno Enzo Avitabile, Arisa e The Kolors, per la serata condotta da Peppe Iodice: se saranno superati i 20mila accessi, l’area del concerto sarà chiusa dagli agenti ai varchi. Per domani e la vigilia di Capodanno è stato annunciato un dispositivo di traffico ad hoc, con divieto di transito veicolare nell’area di Trieste e Trento-Plebiscito. Sarà comunque lasciato aperto un varco pedonale a ridosso di Palazzo Reale, così da poter attraversare la piazza.