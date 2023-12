«Ancora l’accordo non c’è, ma sono stati fatti passi in avanti». Così recita, più o meno, l’esito del summit Ecofin della settimana scorsa sul nuovo Patto di stabilità. Nell’andare oltre gli aspetti puramente tecnici, l’obiettivo principale del nuovo Patto attiene all’ipotesi di riduzione graduale del debito pubblico in base all’ampiezza del debito stesso.

E ciò significa intorno all’1% annuo per i Paesi con debito oltre il 90% del Pil, 0,5% per quelli con debito più contenuto tra il 60% e il 90%. Se approvato in questi termini, la nuova situazione comporterà per il nostro Paese un sacrificio non indifferente in considerazione soprattutto dell’enorme debito contratto a partire dal 2020, quando a causa dell’inizio del Covid-19 e successivamente della crisi energetica, è stato sospeso, nei Paesi Ue, il Patto allora in vigore (si pensi che alla fine del 2019 il debito pubblico ammontava a poco più di 2400 miliardi con incrementi medi annui del quadriennio precedente intorno ai 50 miliardi; da quel momento ad oggi il debito è cresciuto più di 400 miliardi, quasi il 25% del Pil, con un incremento medio annuo superiore ai 100 miliardi, fonte Bankitalia).

Detto ciò, si capisce la ragione di una particolare attenzione dell’Europa verso i conti italiani ma, al tempo stesso, ben si comprendono le motivazioni del ministro Giorgetti quando afferma che il processo di contrazione del debito deve essere sostenibile, con impegni che non ostacolino la crescita. Si confida, quindi, in una certa flessibilità sia nei tempi di diminuzione, sia nella possibilità di non considerare quale debito le spese per investimenti green e digitali (e, forse, anche gli interessi sul debito, che si avvicinano “drammaticamente” ai 100 miliardi annui); senza duttilità, quindi, le prossime leggi di bilancio dovranno essere sempre improntate alla massima prudenza, con scarse possibilità di poter agire in modo espansivo, soprattutto a vantaggio delle giovani generazioni. Già, perché, sono proprio quest’ultime a subire il maggior danno qualora il Patto non raggiungesse quel delicato equilibrio tra fermezza nel mantenere sotto controllo i conti e accondiscendenza nell’individuare nuovi e fecondi sentieri di crescita.

I giovani, dunque, e più precisamente, le loro prospettive, devono essere ben ponderate nella futura governance europea, visto che saranno loro a dover sopportare il costo (ed il rimborso) del debito alla cui formazione non hanno sicuramente partecipato. In Italia, in particolare, la questione assume contorni ancora più “severi”, poiché da un lato l’ammontare del contingente giovanile tende ad affievolirsi (a causa anzitutto del basso livello delle nascite) e dall’altro le condizioni in cui esso versa, sul piano della formazione e del lavoro, non appaiono ottime. Qualche cifra a conferma: in tema di istruzione e formazione appare imprescindibile indirizzare il sistema educativo verso uno sviluppo a trazione scientifico-tecnologica (l’incidenza dei diplomati nei percorsi di istruzione tecnica e professionale si attesta intorno al 50%, la stessa quota di 10 anni fa, fonte Istat) – potenziando, cioè, le cosiddette discipline Stem (come sembra procedere il ministro Valditara) - per mostrare come il periodo di formazione non rappresenti soltanto una parentesi da chiudere al più presto, ma quella spinta necessaria per acquisire le moderne competenze e, di conseguenza, per un ingresso qualitativamente (e quantitativamente) migliore nel mondo del lavoro.

Per ciò che concerne l’occupazione, ricordiamo come l’Italia abbia un insostenibile tasso di disoccupazione giovanile (sfiora il 25% a fronte del 15% circa a livello Ue, fonte Eurostat), termometro di un’inquietante incertezza dei ragazzi nel momento di inserirsi in un’attività lavorativa (titubanza correlata con uno “storico” deficit salariale, sul quale si innesta il tema relativo al vantaggioso legame tra titolo di studio e occupazione, visto che il tasso di occupazione dei 20-34enni con diploma superiore è pari al 77% circa e quello dei laureati supera l’86%, mentre quello complessivo, seppur in crescita, si ferma a poco meno del 62%). La mancata valorizzazione del capitale umano potrebbe portare il Paese non solo verso un impoverimento di talenti, ma in una specie di “esodo” dall’Italia, come purtroppo ci dicono i dati più recenti (circa il 50% di coloro che emigrano sono under 35). In verità, un importante aiuto per i giovani dovrebbe arrivare dall’attuazione del Pnrr (un sostegno all’ingresso dei giovani nel lavoro provengono da alcune misure delle Missioni 4 “Istruzione e ricerca” e 5 “Inclusione e coesione”), ma non appare sufficiente per un cambiamento strutturale. Insomma, per assicurare ai nostri giovani e, quindi, all’intero Paese, un futuro all’altezza delle migliori società europee, occorre poter utilizzare anche risorse ricavabili dagli spazi di manovra liberatisi da nuove regole Ue improntate, si spera, ad una maggiore adattabilità, purché il nostro Paese, poi, non disperda tali disponibilità in spese improduttive.