Ormai è quasi un automatismo: ogni qual volta si apre una discussione politica sul tema della sicurezza e della criminalità, a livello nazionale come a livello locale, la prima soluzione che viene indicata come possibilmente risolutiva o comunque in grado di aiutare le forze dell’ordine e la magistratura nel giungere all’individuazione degli autori di crimini è l’installazione di nuove telecamere.

Ora, sia ben chiaro, effettivamente le telecamere possono essere un importante ausilio al lavoro investigativo e possono anche avere un buon effetto di dissuasione, suggerendo ai balordi di turno di evitare una zona in quanto sorvegliata. Il problema però è ben più complesso e tocca in realtà un aspetto abbastanza critico per il nostro Paese: quello di come le pubbliche amministrazioni italiane acquistano tecnologia ed innovazione.

Chiunque faccia quattro passi per il centro di Napoli si accorge che il numero di telecamere installate è enorme. Alle telecamere messe in opera nei vari anni dal Comune per monitorare il traffico cittadino si aggiungono quelle messe in opera dalla Prefettura, dalla Questura o da altri soggetti, e quelle (ormai davvero tante) installate presso edifici pubblici e privati e presso esercizi commerciali, banche, ristoranti. Una vera e propria giungla di occhi elettronici che però evidentemente continuano a non risolvere il problema se ad ogni momento di recrudescenza di reati o di problemi legati alla vivibilità dei nostri quartieri si torna a ragionare su come installare altre telecamere.

In effetti, ci sono diverse zone delle nostre città dove le telecamere sono tuttora assenti, ed in genere questo accade proprio dove in fondo sarebbero più necessarie, nelle periferie come nelle zone più degradate dei centri storici. Ma proprio perché esiste l’esigenza di installare nuovi impianti e comunque quella di aggiornare quelli esistenti, credo valga la pena di tentare un approccio più moderno ed efficiente, applicando dei criteri che dovrebbero essere usati in tutte le situazioni dove la tecnologia sembra in grado di fornire delle soluzioni.

In primo luogo, occorre tenere a mente che, come tutte le tecnologie digitali, anche quelle legate alla sicurezza sono soggette ad una costante evoluzione, che dipende dallo sviluppo di nuovi apparati e di nuovi sistemi informatici a loro supporto. È quindi necessario prevedere impianti che siano in grado di “crescere” nel tempo, consentendo di aggiornare facilmente sia le componenti hardware sia quelle software e di fare aumentare con la stessa flessibilità le installazioni cittadine, con il mutare delle esigenze operative.

In secondo luogo, occorre rendere questi impianti di facile utilizzo da parte degli operatori di polizia e della magistratura, fornendo loro, man mano che vengano sviluppati dalle aziende o dai ricercatori nuove metodologie di analisi che impieghino, per esempio, tecniche di Intelligenza Artificiale. Integrando in un solo sistema i dati che provengono dagli apparati installati da tutti i soggetti pubblici e consentendo finalmente una vera interoperabilità anche con gli impianti installati da privati. Ovviamente con tutte le necessarie cautele operative per evitare di creare davvero un sistema di sorveglianza “orwelliano”.

Perché questo non si fa? Di certo non perché non sia possibile da un punto di vista normativo. Fortunatamente il nostro ordinamento per gli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione prevede uno strumento ad hoc, quello degli “Appalti Innovativi” che nasce proprio per risolvere esigenze che sono nuove o che possono essere risolte con approcci più moderni ed efficienti.

Il problema, purtroppo, è essenzialmente culturale e comportamentale, perché le pubbliche amministrazioni in genere continuano ad acquistare tecnologia come se comprassero un sistema per il condizionamento o un ascensore, ossia pensando che quell’impianto sia un qualche cosa che potrà funzionare così come è stato progettato per qualche decina di anni, senza alcuna sostanziale modifica. Ma il problema è che per la propria natura, le tecnologie digitali, quali sono i sistemi di monitoraggio ambientali o satellitari, sono soggetti ad uno sviluppo tecnologico continuo e lo saranno per ancora molti anni.

Si tratta quindi di prendere atto che in materia di sicurezza e di vivibilità, così come in altre materie importanti quali i trasporti e la viabilità, o la sanità, il Governo e gli enti locali devono imparare a comprare “innovazione”, privilegiando gli aspetti tecnologici rispetto agli aspetti più tradizionali e cercando di scegliere le soluzioni più aggiornate. Con la necessaria flessibilità e capacità di interazione con fornitori che in qualche caso potrebbero essere non la grande impresa tecnologica ma una startup in grado di fornire una soluzione molto più nuova e molto più adatta alle esigenze da risolvere.

Dobbiamo passare a vedere le nostre amministrazioni locali e centrali come un motore di crescita tecnologica ed economica, in grado di favorire il rafforzamento di quell’ecosistema dell’innovazione che è fatto di università e centri di ricerca, aziende e, appunto, startup.

Questo è vero a livello nazionale ma lo è ancora di più a livello locale. Noi campani abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove sono presenti vere e proprie eccellenze in grado di migliorare la vita di tutti noi nella medicina come nei nuovi materiali o nelle tecnologie digitali. Manco a farlo apposta ieri sono stati resi noti i dipartimenti universitari identificati come eccellenti dal Ministero e dove compaiono in gran numero quelli dei nostri atenei. E sempre ieri sono stati pubblicati i dati che confermano la Regione Campania come terza in Italia per il numero di startup innovative e prima per il loro tasso di crescita.

Abbiamo quindi tutte le condizioni per poter risolvere i gravi problemi che affliggono i nostri territori rendendoli fattore di sviluppo, così come peraltro abbiamo già fatto in tante occasioni. Come, per esempio, nel caso della app e-Covid Sinfonia che ci ha accompagnato nei momenti peggiori della pandemia e che è nata come collaborazione tra Regione, grandi imprese e una nostra startup. E che ha avuto milioni di utenti al contrario della famosa Immuni che non a caso il 31 dicembre verrà dismessa perché drammaticamente e tristemente inutile.

Immaginate l’effetto virtuoso sui nostri territori se parte dei fondi destinati ai progetti infrastrutturali del PNRR o finanziati dalla Unione Europea fossero destinati all’acquisto di nuove soluzioni e di tecnologia sviluppata anche dai giovani che escono dalle nostre Università e che hanno il coraggio di mettersi in gioco e di creare nuove imprese qui a casa nostra. Come cittadini e come aziende potremmo godere di servizi migliori e nello stesso tempo creeremmo quelle opportunità di lavoro di qualità che è dimostrato riescono a fermare la fuga dei nostri ragazzi verso quello che ancora appare come il Nord del mondo.