Ha il velo ma resta italiana, la libertà di culto va difesa

Siamo uno strano Paese. Silvia Romano torna libera dopo quasi un anno e mezzo dal rapimento, essendo finita nelle mani dei terroristi di al Shabaab. E in Italia infuria la polemica sulla sua conversione all’Islam, al punto che un parlamentare della Lega, nel dibattito parlamentare di ieri, è arrivata a definire la ragazza una neo-terrorista. Niente meno!



Di punti da chiarire in questa storia, in verità, ce ne sono: dallo spettacolo francamente sopra le righe che il governo ha voluto allestire per il rientro della cooperante italiana, al pagamento di un riscatto che al ministro degli Esteri Di Maio non risulta ma che tutti sanno esserci stato, per finire con il coinvolgimento dei servizi segreti turchi nell’operazione (mentre un giornalista italiano che racconta quel che succede dalle parti di Ankara, Mariano Giustino, si vede incomprensibilmente chiudere il profilo Facebook senza una parola di spiegazione: ma questa è un’altra storia, o storiaccia). Tutte cose, queste, che possono e forse in certa misura devono produrre qualche conseguenza: perché ne va, in generale, della politica estera dell’Italia, ma anche del modo in cui proteggiamo i nostri connazionali all’estero, dei rapporti di buono o cattivo vicinato nel Mediterraneo e della credibilità complessiva del Paese. E, guardando all’interno, ne va di una ricerca di visibilità che sembra diventata ormai non solo il campo di gioco, ma l’oggetto stesso e il fine dell’azione politica.

Cosa ne va, invece, nella conversione di Silvia? Cosa ne consegue, in pratica, quali azioni eventualmente si intende che lo Stato, la pubblica autorità debba assumere (o forse avrebbe dovuto assumere), avendo appreso che Silvia ha scelto il nome di Aisha e voluto indossare il velo? Nessuna, è evidente. Non è che, a saperlo, non ci si sarebbe impegnati nel tentativo di riportarla in patria sana e salva. E allora cosa? Forse c’è bisogno di provare che i suoi sequestratori sono delle gran brutte persone? Neppure: sono sequestratori, e questo basta e avanza. E dunque?



In realtà, c’è chi pensa che dimostrando che Silvia Romano non si è convertita liberamente all’Islam si ottiene la prova di quanto barbara sia quella religione. Se è così, c’è un bel mucchio di cose da osservare.

La prima e più banale riguarda la disinvoltura con la quale una vicenda umana drammatica viene strumentalizzata a fini politici: anche questo è uno spettacolo di cui faremmo volentieri a meno. La seconda riguarda il giudizio sull’Islam, poiché in coloro che si indignano per la scelta di Silvia, a cominciare dal deputato della Lega che la bolla come neo terrorista, c’è un rifiuto non della violenza (per quella basta la prigionia che le è stata inflitta per così lungo tempo) ma proprio dell’Islam. Come se l’Islam fosse uno e uno solo, come se i sequestratori di Silvia lo rappresentassero, come se infine la conversione stessa di Silvia Romano fosse in qualche modo rappresentativa dell’Islam, della soggezione a cui costringe. La terza cosa è un po’ più sottile: è come se Silvia, divenuta musulmana, non fosse più italiana. Come se indossare il velo significasse per ciò stesso essere estranei all’Italia, non aver più nulla a che spartire con noi italiani (sicché non si capisce più perché l’abbiamo voluta liberare). Scandalizzandosi per la conversione di Silvia si rifiuta così di vedere la realtà di una presenza regolare e stabile di musulmani in Italia. Si chiama rimozione, sul piano individuale e su quello collettivo, e può dare problemi.



La quarta cosa riguarda la psicologia religiosa. Non voglio tirare in ballo la storia del cristianesimo, il «compelle intrare» di sant’Agostino, altre costrizioni e inquisizioni. Le abbiamo tutte alle spalle, per fortuna. Ma neanche oggi sappiamo, nessuno può sapere quando finisce un’occasione e quando comincia una causa. Se un amico mi dice che dopo un grave lutto, oppure nell’imminenza della fine, nel profondo stato di frustrazione in cui versava ha trovato il conforto della fede, io non ho alcun diritto di pensare che quella fede, generata dal bisogno di un conforto psicologico, è insincera. Millenni di antropologia teologica dovrebbero essere rivisti, se così fosse. Dire: Silvia non era libera, dunque la sua conversione non è libera significa considerare indistinguibili la libertà esteriore e la libertà interiore. Invece son due cose diverse, e proprio perché non possiamo (e neanche dobbiamo) sapere cosa succede nelle profondità dell’animo umano, siamo tenuti a difendere il più possibile lo spazio pubblico in cui si dà la libertà esteriore. Per disprezzare i carcerieri di Silvia, è più che sufficiente sapere che l’hanno tenuta segregata. Per apprezzare Silvia, sapere che ce l’ha fatta, che è qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA