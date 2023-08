Sono passati poco più di due mesi dalla sua dipartita, ma il Cavaliere è ancora tra i più “amati dagli italiani”. A dimostrarlo è il numero di adesioni che stanno arrivando di ora in ora per il Berlusconi day, in programma a Paestum dal 29 settembre al 1 ottobre. Tantissime le prenotazioni nelle strutture ricettive e alberghiere del comune cilentano per il mega evento, come annunciano gli organizzatori. Prevista la presenza di ministri e sottosegretari, ma anche di personaggi del mondo dello spettacolo. Si va infatti verso il tutto esaurito per il tributo all’ex leader di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno alla vigilia del suo ottantasettesimo compleanno.



A più di un mese dall’inizio della manifestazione che vedrà riversarsi nella località balneare campana il popolo azzurro, «si preannuncia già il “full booked” negli alberghi», come afferma il responsabile organizzativo Ernesto Sica, per il quale si tratta di «un successo straordinario che dimostra la grande voglia di partecipazione ad un evento unico». «Le iniziative programmate si moltiplicano - annuncia Sica - oltre al murale, composto dalle foto che nel tempo Silvio Berlusconi ha scattato con i fans e la mostra di tutte le opere realizzate e ispirate al presidente di Forza Italia, ci saranno l’esposizione dell’artista Michela Manfredi con la riproduzione delle prime pagine dei giornali dedicate a lui nel corso degli anni e quella dal titolo “Presidente di Italia” con i quadri ispirati ai tanti campi in cui si è distinto». Tanti gli appuntamenti che caratterizzeranno l’omaggio dedicato ad una delle figure più importanti del panorama politico e imprenditoriale italiano. «Più i giorni passano, più l’amore verso il nostro leader cresce», commenta il coordinatore regionale degli azzurri campani Fulvio Martusciello, che definisce «indescrivibile l’affetto dimostrato da quanti si prenotano per l’evento di Paestum. Con il presidente Antonio Tajani (che è anche vicepremier e ministro degli affari esteri, ndr) stiamo mettendo a punto un programma per la tre giorni ricco di dibattiti e di contenuti».

Le foto e i selfie che lo immortalano con i suoi estimatori, le prime pagine dei quotidiani a lui dedicate nel corso della sua carriera e i dipinti ispirati ai diversi settori in cui l’ex fondatore di Fininvest si è cimentato. Si parte il 29 settembre, giorno del suo compleanno, per ricordare Silvio Berlusconi con una festa “speciale”: «Sarà una giornata interamente ispirata all’imprenditore, all’uomo delle riforme, ma anche di sport, di pace, amante degli animali fino a quello che ha costruito Forza Italia - anticipa Martusciello - e a parlarne e ricordarlo interverranno ospiti illustri che hanno condiviso con lui un pezzo di vita».

Nella prima giornata non mancherà chi ha rappresentato un’altra delle grandi passioni di Berlusconi, la musica e la canzone napoletana, con artisti come Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci, che hanno già dato la loro adesione. Sempre il 29 spazio al ricordo del Berlusconi politico, con la presenza di manager di Stato che racconteranno dei cambiamenti epocali avvenuti con il leader di Fi. «Il 30 settembre arriveranno poi ministri e sottosegretari - continua l’esponente azzurro - che porteranno la loro testimonianza su un uomo che ha attraversato oltre trent’anni di storia politica del Paese e sarà l’occasione per discutere della base programmatica per le prossime elezioni europee in concomitanza con il Consiglio nazionale del partito. A chiudere la tre giorni infine l’intervento di Tajani». Ma perché la scelta di Paestum per celebrare Berlusconi? «È una località che rappresenta il sud che potrebbe essere e non è ancora. Nel senso che si tratta di una cittadina dalla grande ricettività turistico-alberghiera, con monumenti antichi come i suoi templi che potrebbero competere con il Partenone di Atene ma che è a tutt’oggi poco valorizzata». Inoltre una curiosità: «Abbiamo chiesto a tutti quelli che hanno una foto ricordo con il nostro leader di inviarla a una mail dedicata (ioesilviopersempre@gmail.com), dove sono già arrivate centinaia di scatti a dimostrazione di quanti continuano ad amarlo».