E se Pier Silvio Berlusconi accettasse davvero l’eredità politica del padre?

Un indizio c’è: la visibilità che le reti Mediaset hanno dato al sondaggio Winpoll che vede il 66 per cento degli elettori di Forza Italia favorevoli a questa possibilità come il 53 per cento di Fratelli d’Italia e il 44 per cento dei leghisti. Si aggiunga una fiducia trasversale a tutti i partiti prossima al 50 per cento e un apprezzamento generale del 60 per cento verso la nuova linea editoriale Mediaset che ha ripulito molto del trash.

Da molti anni chi cercava un “delfino” familiare per il Cavaliere in assenza di un “delfino” politico, aveva guardato a Marina perché era lei ad essere intervenuta con articoli e interviste ai giornali a difesa del padre nei tanti momenti difficili. Ma Marina ha sempre recisamente negato il suo interesse per la politica. Al contrario, Piersilvio - tenuto fuori finora da ogni ipotesi - è parso temporeggiare, fino al rilievo di Mediaset al sondaggio sembra andare al di là di una legittima soddisfazione.

Allora la domanda è questa: l’intervento di un figlio di Berlusconi alla guida – sia pure non necessariamente operativa, per il momento – del partito fondato e animato per trent’anni dal padre può garantire a Forza Italia la sopravvivenza e lo sviluppo? A nostro avviso sì. Una vecchia fidejussione di 90 milioni, confermata dalla famiglia, garantisce la sopravvivenza finanziaria del partito. Ma qui è in gioco la sopravvivenza politica.

Forza Italia è quotata nei sondaggi tra il 6 e il 7 per cento. La soglia di sbarramento per le Europee è al momento il 4. Tajani potrebbe farcela da solo, alleanze con Renzi al momento appaiono remote, ma certamente la presenza fisica di Pier Silvio garantirebbe il decollo di Fi verso posizioni di assoluta sicurezza e di piena agibilità europea nel momento in cui il Ppe guarda anche ai Conservatori guidati da Giorgia Meloni.