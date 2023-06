Da ieri in Forza Italia si susseguono dubbi e interrogativi. Sul futuro del partito che era esso stesso Silvio Berlusconi. E sarà complicatissimo gestire ora una fase di transizione che è comunque difficile. Per equilibri nazionali e locali che devono tener conto della scomparsa del fondatore. Non a caso ieri c’era chi presagiva foschi scenari sul futuro.

«Il nostro dovere è quello di portare avanti le sue idee che non scompariranno insieme a lui: vogliamo costruire il futuro che lui ci ha indicato», chiarisce ieri l’attuale vertice Fi Antonio Tajani. Anche per spazzare via gli scenari più cupi evocati da chi questo partito lo conosce bene. «Non ci sarà più Forza Italia. Muore con Silvio. È un fatto scontato», spiega Gianfranco Micciché, a lungo ras siciliano di Fi prima di entrare in contrasto con il suo partito dopo le ultime politiche. «Il nostro non è un partito da congresso per sapere chi prende la direzione: assisteremo alla lite su chi è proprietario del simbolo, a chi non lo è. Già so come andrà a finire...», aggiunge. È lo scenario più fosco anche se tutti sono sicuri che per ora non accadrà nulla, leggi fughe verso i partiti della coalizione, per cercare di navigare abbastanza tranquilli sino alle prossime Europee. Vedremo.



Certo è che se non fosse intervenuto il ricovero di Berlusconi, che poi sarebbe stato fatale, era in programma un incontro ad Arcore con tutti i vertici ed i ministri per varare una riorganizzazione del partito. Si parlava della creazione di una nuova struttura che passava per tre coordinatori nazionali: al Nord, al Centro e al Sud. Progetto caro a Marta Fascina, la moglie del Cavaliere, ormai deus ex machina di Fi. Un modo per spazzare via le ultime frange ribelli capitanate da Licia Ronzulli, ex potentissima dirigente del partito prima di cadere in disgrazia. Mentre oggi si terrà, come previsto, il comitato di presidenza, già convocato per approvare il bilancio. E forse lì si inizierà a delineare un percorso per i prossimi mesi.

Qui in regione per ora le cose rimangono come sono. A cominciare da Fulvio Martusciello nominato coordinatore regionale del partito ad agosto scorso. 55 anni, legatissimo a Tajani e in Fi sin dagli albori ha un ruolo di peso non solo nel partito ma anche nelle istituzioni come capo delegazione azzurro alla Ue. Attenzione però perché se sinora l’ex consigliere regionale godeva di un legame solido e blindato con Berlusconi e ora potrebbe patire, politicamente parlando, una nuova generazione azzurra che si sta facendo avanti. Parliamo di Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti ed un legame che risale ai tempi della scuola con Marta Fascina. Non solo ultima consorte del fondatore di Forza Italia ma anche, in questo momento, colei che detiene le redini del partito. E sempre quella che aveva proposto la nuova struttura di Fi che passava per i tre coordinatori nazionali. Non a caso ieri Ferrante, 34 anni appena, ricordava le ultime giornate con Berlusconi. «Ci siamo visti qualche giorno fa. Una delle tante colazioni di lavoro cui mi invitava. Mi ha parlato - dice Ferrante - di riorganizzazione, dell’obiettivo di radicare il partito in ogni comune, del rilancio dei Club Forza Silvio, delle prossime elezioni europee e della necessità di liste competitive. Gli ho parlato della 2 giorni del tesseramento ed insieme abbiamo scelto i volantini più adeguati».

E molti in queste ore parlano di lui come di un dirigente in grande ascesa e con un posto di rilievo nella nuova riorganizzazione. Ipotesi, scenari in un partito in cui la struttura è sempre stata verticistica e senza assise o voti interni che ne decidessero gli organigrammi. Per questo bisogna capire cosa accade ora: a cominciare da chi prenderà davvero in mano le redini di Fi.

«L’unica cosa che bisogna evitare è che Fi diventi contendibile», ragiona un dirigente azzurro senza nascondere una certa preoccupazione per il futuro. Anche se sarà il coordinatore del partito, il vicepremier Antonio Tajani, ad vere il compito di tenerne insieme le diverse anime azzurre sinora tenute insieme da Berlusconi. «Ma sino a quando?», qualcuno si chiede nelle chat azzurre nel giorno in cui il partito si scopre orfano del suo fondatore. «Saremo all’altezza della sfida», dice con i suoi ieri il coordinatore regionale Martusciello sapendo però che il momento non è facile. Specie nella regione che un tempo fu la cassaforte dei voti azzurri.