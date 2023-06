All’indomani della sua morte, proliferano le rievocazioni di Berlusconi in Italia e all’estero. Da ogni parte, ovviamente, si riconosce l’eccezionalità del suo impatto sulla scena pubblica del nostro tempo.

Tuttavia, sul piano internazionale, il tono prevalente dell’approccio alla singolarità biografica e politica di Berlusconi è molto più duro e ostile, distante e severo, addirittura pungente. S’arriva al punto che tutto ciò che in lui appariva e di fatto risultava spettacolare e fuori dal comune, anziché sedurre e suscitare ammirazione, diventa motivo ulteriore di critica e polemica.

Balza agli occhi la diversità rispetto all’Italia, dove viceversa prevalgono riconoscimenti, celebrazioni e attestati di stima. Per limitarsi ai casi più clamorosi, gli hanno reso omaggio perfino due suoi antichi e accaniti avversari, quali Carlo De Benedetti, che nel suo necrologio lo ha definito “indomito combattente”, e Michele Santoro, che ne ha particolarmente apprezzato l’opposizione all’invio di armi all’Ucraina. Ed anche il cardinal Ruini, passando sopra alla plateale irriducibilità tra la morale cattolica tradizionale e lo stile di vita di Berlusconi, lo ha pubblicamente elogiato, oltre che per la sua intelligenza e generosità, per aver impedito, nel 1994, l’accesso al potere del partito ex comunista. Un merito storico, quest’ultimo, che tanta parte della stampa estera, ovviamente, non contesta in alcun modo, pur rifiutando fermamente di farsi ammaliare dallo charme del personaggio.

Come spiegarlo?

Forse una delle ragioni di questa discrepanza tra approccio straniero e italiano alla vicenda Berlusconi sta proprio nella sua profonda italianità, nella spontaneità del suo radicamento popolare. Quest’elemento immediato di vicinanza al senso comune è stato alla base della sua insuperata capacità non solo di intercettare i desideri, i sogni, gli interessi dell’opinione pubblica del nostro Paese, ma soprattutto d’incarnarne un modo di essere. Una condivisione profonda che in Italia ha fatto di Berlusconi, prima ancora che un imprenditore e un leader, un personaggio molto popolare, alla mano e perciò “simpatico” anche ai suoi competitors. In fondo, nelle diverse circostanze, era sempre lui che si immedesimava nell’italiano medio, di cui rappresentava la versione meglio riuscita. Non stupisce che questo sottofondo di identificazione nazionale manchi completamente nella percezione internazionale del personaggio, di cui vengono sottolineati e stigmatizzati i tratti più popolari, che lui stesso amava accentuare e forse esagerare.

Nei diversi obituaries che gli sono stati dedicati dalla stampa estera, l’operato di Berlusconi viene disincarnato dal contesto originario e di conseguenza la sua valutazione diventa disincantata e severa. Ciò dà luogo, sul piano economico, politico e di costume, all’ennesima requisitoria, caratterizzata da rigore e intransigenza, in cui nessuno si esime dal riferirsi anzitutto agli scandali sessuali e alle accuse di corruzione, alla condanna per evasione fiscale e alle gaffes nelle riunioni internazionali, per poi sostenere che la confusione tra affari e vita pubblica se, da un lato, gli consentiva sistematicamente di vincere le elezioni, d’altro lato, non ne facilitava la realizzazione del programma di governo.

Tutti elementi che non a caso passano in secondo piano dalle nostre parti. Qui ciò che conta è ciò che negli ultimi trent’anni ne ha consacrato il successo politico: la sua popolarità, basata sul dato antropologico del rispecchiamento tra gli aspetti maggioritari dell’opinione pubblica e la sua biografia. C’è da augurarsi che questa sintonia, alla quale si richiamano i suoi eredi oggi al governo, mantenga i caratteri liberali da Berlusconi tante volte rivendicati, i quali non possono essere difesi e salvaguardati pretendendo di fare il contropelo al sentire nazionale e a ciò in cui quest’ultimo democraticamente si riconosce.