Da uomo di affari, prima che politico, Silvio Berlusconi non è mai stato un meridionalista da slogan ma ha considerato il Sud un’opportunità economica. Un “pezzo” del Paese in credito di sviluppo e che invece avrebbe consentito all’Italia di competere ad armi pari con le altre grandi nazioni, in particolare con la Germania all’epoca governata da Angela Merkel.

Ragioni economiche ma anche convenienze politiche, perché il Mezzogiorno ha più volte, durante ventinove anni di cavalcata politica, riservato a Berlusconi piacevoli sorprese sul piano elettorale: il cappotto in Sicilia nel 2001, ma fin da subito, nel 1995, il centrodestra conquista la Regione Campania con Antonio Rastrelli, nonostante nella coalizione ci sia Umberto Bossi “fresco” di proclami secessionisti, reduce dalla grandi adunate di Pontida.

Non solo sperticati elogi a Napoli, alla sue canzoni e alla pizza, ma anche scelte politiche a favore del Sud. Nel 2001, con Tremonti ministro del Tesoro, Berlusconi si impunta: «Giulio, da settembre dobbiamo dare al governo un altro “segno”, imprimere un altro passo. E la svolta la marchiamo proprio con un grande piano per il Mezzogiorno. Dunque, fai qualcosa, trova una soluzione, soprattutto trova i soldi, non mi importa come. Ma trovali subito», dice a Palazzo Chigi.

Un continuo tira e molla durante i suoi diversi governi per frenare venti nordisti, soprattutto quando la Lega viaggiava con cifre elettorali a due cifre. Il “pallino” del Ponte sullo Stretto è sicuramente tra i simboli del “berlusconismo” meridionale, tanto che andrebbe forse intitolato al Cavaliere se mai verrà realizzato. E poi la prima seduta del Consiglio dei ministri del secondo mandato convocata nella prefettura di Napoli, maggio 2008, per affrontare l’emergenza rifiuti, con l’incarico di commissario affidato all’inseparabile Guido Bertolaso.

In un trentennio di impegno politico, Berlusconi è però riuscito a realizzare poco di ciò che si era prefisso per il Mezzogiorno, ma la sua scomparsa scopre adesso il fianco alla sempre più risicata pattuglia meridionalista del centrodestra, soprattutto durante questi mesi in cui si discute dell’Autonomia differenziata fortemente voluta da Salvini e dai governatori leghisti.

Non si potrà più andare ad Arcore per rivendicare le ragioni del Sud, chiedere di mediare con la fronda nordista presente anche all’interno di Forza Italia, far valere le ragioni delle formazioni ex democristiane che con il Cavaliere sono state via via alleate proprio nel Mezzogiorno.

Un “napoletano-milanese” amava definirsi, ma nel suo voler essere meridionale non c’erano solo il sentimento, i duetti con Apicella, la pizza e la mozzarella. Il Cavaliere era consapevole, più di altri nel centrodestra, che senza il Meridione l’Italia non esiste. «L’ attenzione per il Sud per noi è una priorità da sempre: i miei governi sono stati quelli che nella storia della Repubblica hanno investito più in risorse nel Mezzogiorno. È davvero incredibile che a oltre 150 anni dall’unità nazionale ancora ci sia una questione meridionale. Non possiamo sprecare le grandi opportunità offerte dal Pnrr: si tratta di ingenti risorse e il nostro obiettivo è prima di tutto colmare il deficit di infrastrutture che rende così difficile al Sud fare impresa e creare posti di lavoro», ha detto Berlusconi in una delle sue ultime interviste. Uno dei testamenti politici a cui il centrodestra da lui fondato e ora al governo dovrà provare ad adempiere.