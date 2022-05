Convention FI a Napoli, Berlusconi lancia la sfida: tra i vip Ronn Moss, il Ridge di “Beautiful”

«Vi aspetto a Napoli». In una lettera indirizzata ieri ai dirigenti e ai simpatizzanti di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha dato a tutti appuntamento all’ombra del Vesuvio per la convention nazionale del suo partito intitolata «Il futuro dell’Italia». È ormai quasi completo il programma per il 20 e 21 settembre quando il leader di Fi ritornerà a Napoli, per un appuntamento politico, dopo ben cinque anni. L’obiettivo è ricreare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati