Sindaco di Napoli, ora è bagarre; la sfida della base M5S: «Candidiamo Di Maio»

Molto probabilmente già oggi - o al massimo entro martedì - Gaetano Manfredi verrà messo di fronte al dentro o fuori rispetto alla sua candidatura a sindaco che a mezzo lettera sostanzialmente ha già rifiutato. Perché in teleconferenza o dal vivo incontrerà Pd e M5S che gli esporranno il “pacchetto” per salvare Napoli dal debito. L’ultima mossa per convincerlo a scendere in campo. Nella consapevolezza che sia tra i dem che tra i pentastellati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati