La nuova sfida della sinistra democratica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 9 Giugno 2018, 23:26 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si fa opposizione con una proposta alternativa e, per il momento, la proposta non c’è. Così la pensa Prodi, e, a me pare, ha ad un tempo torto e ragione. Vediamo prima dov’è il torto. Il governo del cambiamento, che nella retorica della nuova maggioranza ha inaugurato la terza Repubblica, si propone esso come alternativo alle politiche condotte dai governi a guida democratica della passata legislatura. Il vero denominatore comune del contratto è questo: per quanto distanti fossero i programmi...