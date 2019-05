Di Maio, Salvini e gli schiaffi futuri sulla logica dei numeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 00:00

«Spero non sia necessario un voto su Siri. In ogni caso, il M5s ha la maggioranza assoluta in consiglio dei ministri». Mai Luigi Di Maio aveva usato una frase così muscolare. Il rapporto di fiducia e perfino di amicizia tra lui e Salvini su cui si era retto fin dall’inizio il patto di governo viene sostituito dalla dura legge dei numeri: ho la maggioranza, decido io. Il piano di un tavolo deve avere un sostegno che lo sorregga. In questo caso potrebbe avvenire un miracolo come nelle favole orientali, dove i tappeti...