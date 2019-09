Solfatara chiusa, dopo due anni un nuovo Sos: «Fateci lavorare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 4 Settembre 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano in piazza gli ex dipendenti della Solfatara, rimasti senza lavoro all’indomani del sequestro preventivo del sito scattato dopo quel tragico 12 settembre del 2017, quando per le esalazioni venefiche della buca in cui caddero durante la visita persero la vita tre turisti di Meolo, nel Veneziano, Massimiliano Carrer, di 45 anni, la moglie Tiziana Zaramella di 42 e il figlio Lorenzo di 11. A salvarsi fu solo il figlio più piccolo della coppia, Alessio, che aveva appena 7 anni e che oggi vive ancora a Meolo con la famiglia...