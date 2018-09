CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 10 Settembre 2018, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cancelli restano mestamente chiusi, mentre in lontananza a malapena si vedono gli sbuffi della terra ardente. L’area del cratere della Solfatara è ancora sotto sequestro, un anno dopo la tragedia dei coniugi Carrer e del loro Lorenzo, 11 anni, inghiottiti in una buca satura di gas. Da quel maledetto 12 settembre di un anno fa nessun turista ha messo più piede nell’area vulcanica: in attesa delle decisioni della magistratura, si fa largo l’ipotesi di riaprire in parte il sito ma in condizioni di massima...