«Qui dobbiamo vedercela noi, per tutto», così racconta Antonio, pensionato che ha lavorato per tanti anni come custode all’ospedale Santobono di Napoli e che da tempo risiede nel Parco Fiordaliso di Somma Vesuviana. Già, per tutto. Erbacce che invadono i viali, invasione di blatte, intonaci scrostati. «Se c’è un guasto a un ascensore ci fanno aspettare settimane – continua – ora abbiamo fatto una colletta per poter tagliare l’erba, l’intervento è costato 500 euro».

Manutenzione zero, spazzatura ammonticchiata ai cancelli, lasciata lì a marcire sotto il sole perché in pochi rispettano il calendario della differenziata e gettano sacchetti ad ogni ora del giorno. I due «parchi dei napoletani», quello del Sole e il Fiordaliso si fronteggiano, tristi insediamenti senza colore, senza giardini. Qui e là spuntano scritte, una statua di padre Pio a grandezza naturale, un’altra della Madonna, qualche fiore finto. Chi dovrebbe provvedere a rendere decenti le aree, 216 appartamenti solo nel complesso Fiordaliso, quasi altrettanti nel parco del Sole, è il Comune di Napoli, o meglio la società che ne gestisce il patrimonio.

«Noi paghiamo ogni mese, puntuali – racconta Adelaide che da tempo vi abita – la cifra si calcola secondo l’Isee di ciascun occupante, ma in cambio non riceviamo nulla. Per ogni cosa dobbiamo autotassarci, per le disinfestazioni, per l’erba, finanche se c’è un guasto nelle luci dei viali». Non hanno una bella fama i parchi, tristemente noti alle cronache nere e giudiziarie. Un paese nel paese con una reputazione che si ritrova puntale, come in cronaca, anche nelle relazioni del ministero dell’Interno sulle attività della Dia in provincia di Napoli. Da lì arriva, solo per fare un esempio più recente, il giovane che insieme ad un complice imbracciò una mitraglietta e fece fuoco a Sant’Anastasia ferendo una bambina di soli dieci anni.

E i parchi sono anche, manco a dirlo, tra le piazza di spaccio più note del Vesuviano, qui i clan di camorra sono di casa. «Non si può negare che ci siano famiglie legate alla criminalità – racconta un residente – nemmeno però è giusto etichettare tutte le persone per bene che ci vivono. Quali clan? Non lo so, magari cambiano ogni sei mesi». Terra di conquista, insomma. Una convivenza difficile? «Se noi non disturbiamo, nessuno ci dà fastidio». Sono tanti anche gli appartamenti che negli anni sono stati occupati abusivamente, praticamente strappati a chi ne avrebbe diritto senza che nessuno sia intervenuto.

«Non ci tagliano l’erba, figuriamoci se provvedono agli sgomberi». Il concetto di «legalità» è malleabile da queste parti. Si fanno lavori in casa? I materiali di risulta finiscono in strada. «Non lo fanno tutti, certo. Diciamo che è più o meno la normalità», racconta uno dei residenti più «fortunati», con un lavoro sicuro e i figli «sistemati»: «Sono grandicelli, la ragazza fa la parrucchiera, il maschio gioca a calcio, spero possa far carriera».

Alla fine chi più paga le spese del degrado imperante sono i bambini, ma anche i giovani. Scorrazzano in bicicletta per i vialoni, non c’è nei dintorni un’area verde attrezzata. Accanto, nel raggio di duecento metri, una pizzeria, qualche bar, il liceo scientifico «Torricelli» e la rettoria di San Sossio dove don Angelo Losco prova a fare la sua parte con progetti, partite di calcio, l’oratorio che forse dovrebbe riprendere.



Ma basta dare un’occhiata ai social più in voga per capire che c’è qualcosa che non va: i ragazzini vivono la vita come se recitassero in una fiction, tra TikTok di impennate sui motorini e aspirazioni di facili guadagni. Gli insediamenti popolari sono proprio accanto alla vastissima area mercatale per la quale il comune di Somma Vesuviana ha pronto un progetto ambizioso: «Sarà tutto rinnovato, l’intenzione è riportare il mercato cittadino agli antichi fasti».



E del resto a Somma Vesuviana un mercato con il Magister eletto direttamente dal popolo, come nelle rievocazioni del Palio in corso, esisteva già nel quattordicesimo secolo. «Ci sarà un’area giochi per bambini – racconta il sindaco Salvatore Di Sarno, maresciallo della guardia di finanza al secondo mandato da primo cittadino – ciò che possiamo fare mentre attendiamo che il Comune di Napoli faccia il suo dovere, è provare a rendere più vivibile ciò che circonda quest’area. Se incontro i residenti, ciò che mi chiedono è provvedere all’installazione di dossi in via San Sossio, per evitare che chi sfreccia a tutta velocità sui vialoni possa provocare una tragedia, sono tanti i bimbi che non avendo altra scelta giocano lì». Intanto si prova ad agire sul tessuto sociale.

«Occorre sinergia tra istituzioni e famiglie – continua il sindaco – ma occorre anche che chi di dovere si prenda le responsabilità: io parlo per me e dico che i cittadini di Somma Vesuviana, i cittadini perbene, sono tutti uguali e non è giusto che i loro figli debbano crescere in palazzi trascurati, che tutti gli abitanti delle case popolari debbano autotassarsi per ottenere ciò che spetterebbe loro di diritto. Io faccio quanto in mio potere ma anche il Comune di Somma Vesuviana vanta crediti in proposito, su molti fronti abbiamo le mani legate».

Sono delle «isole» i parchi di San Sossio, e sono talmente tanti questi nuclei di «naufraghi» da essere ricordati principalmente in tempo di elezioni, quando cinquecento o seicento voti possono decidere le sorti di un aspirante amministratore. «Noi chiediamo solo decoro, per noi e i nostri figli». Il resto è cronaca, spesso nera. Ma in chi sogna un futuro diverso per i propri figli la speranza – come si suol dire – è l’ultima a mancare.