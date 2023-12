Napoli entra nel cuore di chi la vive e sa coglierne l’anima. La nostra straordinaria città ha la capacità di trasferire i propri valori, ma anche di assorbire le esperienze altrui.

Credo sia accaduto proprio così a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli dello scudetto 2022-2023 ed attuale Ct della Nazionale: il suo percorso umano e professionale è stato, infatti, per sempre segnato dall’attività in città. Persino sulla pelle.

Le parole di amore per Napoli, i gesti silenti ma altrettanto significativi, lo spirito diffuso nei calciatori, hanno indotto la città a sentire Spalletti come uno di noi. Napoletano di fatto. E da oggi - con il conferimento della cittadinanza onoraria nella solenne Sala dei Baroni del Maschio Angioino - anche napoletano di diritto. Ho voluto raccogliere le richieste giunte dal Consiglio Comunale, dai tifosi azzurri, dalla pubblica opinione che tanto ha apprezzato l’operato di un uomo capace di guidare un gruppo di giovani talenti fino alla vittoria, riportando finalmente lo scudetto dopo 33 anni a Napoli. Un risultato straordinario arrivato al culmine di un percorso aziendale lungo quasi 20 anni, condotto con grande sapienza manageriale dal presidente Aurelio De Laurentiis.

“Veniamo al mondo con una sola ala, Napoli è la mia seconda ala”, ha dichiarato Spalletti nelle scorse ore. Una poesia dedicata a tutti noi. Il mister ha riconosciuto di aver vissuto l’emozione di sentirsi parte di una comunità parlando di “sensazioni indescrivibili”. E c’è da credergli. Se siamo riusciti a trasmettere l’unicità di Napoli a Spalletti dobbiamo solo esserne orgogliosi. “È stata la mia Università di vita, penso sia difficile avere più di quello che ho avuto io e nessuna impresa può meritare quello che i napoletani hanno dato a me. Erano più di trent’anni che il Napoli ed io pensavamo di andare nello stesso luogo, di fare lo stesso viaggio. Incontrarci ci ha fatto arrivare, ambedue, il più lontano possibile”, una summa delle sue frasi pubbliche a testimonianza del legame viscerale con la città.

Ho conosciuto l’uomo Spalletti in diverse circostanze ed ho scoperto una persona autentica che vive appieno ogni momento della sua esistenza. Un approccio vincente calato sul campo di gioco. La sua idea di calcio si è realizzata nell’anno dello scudetto compiendo una cavalcata indimenticabile fino alla conquista del tricolore. Non una felice eccezione, ma il meritato risultato di una programmazione societaria associata ad un lavoro di altissimo livello professionale. Tutto ciò ha posto le condizioni per la cittadinanza onoraria. Nella delibera sollecitata dai consiglieri comunali, rappresentanti diretti dei cittadini, abbiamo dunque evidenziato la valenza umana e sociale di una vittoria che tanta felicità ha donato ai tifosi e grande ritorno di immagine internazionale ha prodotto per l’intera città.

“Napoli non va immaginata, perché è molto più dell’immaginazione”, la dichiarazione d’amore definitiva per un popolo, per una città di cui ha contribuito a scrivere un’indelebile pagina di storia. Le parole inaspettate che Spalletti mi ha poi dedicato, qualche ora dopo lo scudetto, non le dimenticherò. Come i napoletani non dimenticheranno il suo incondizionato amore.