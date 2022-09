Al Meazza è stato superato l’esame di laurea. Il Napoli ha confermato che quello del Milan è un campo portafortuna (non perde al Meazza da otto anni) e ha messo i campioni d’Italia alle sue spalle, al termine di una partita sofferta, giocata male per un tempo, subendo troppo la pressione avversaria. Nella ripresa, invece, è emersa la personalità della squadra, evidentemente sollecitata da Spalletti ad avre un atteggiamento costruttivo, superando i timori di questo confronto. Maggiore coraggio ha spinto Kvaratskhelia a lanciarsi in area e a procurarsi un rigore segnalato all’arbitro Mariani dal Var. Ciò che più è piaciuto di una squadra troppo abulica e troppo schiacciata nel primo tempo è stata la reazione al pari del Milan, ispirato da un’accelerazione di Theo Hernandez e concretizzato da Giroud. Gli azzurri non si sono smarriti, hanno tenuto la testa alta e anche Zerbin - sovrastato dall’esterno nell’azione della rete - è cresciuto e hanno piazzato il colpo decisivo con Simeone, il Cholito che segna appena entra in campo. Era accaduto contro il Liverpool prima di questa vittoria che ha consentito al Napoli di agganciare l’Atalanta. Spalletti dice che la sua squadra non è Osimhen-dipendente, a differenza dello scorso anno vi sono importanti risorse tecniche per sopperire a questa ennesima assenza del nigeriano.



È stata la partita più complessa in questo avvio di stagione, per il valore del Milan che ha attaccato con vigore anche se privo di Leao a sinistra. Ma il Napoli ha saputo mantenere i nervi saldi, affrontare le difficoltà e imporsi, facendo un passo importante in classifica, proprio nella domenica in cui le due ex regine della serie A - Inter e Juve - hanno subito una pesante battuta d’arresto. Sette partite non sono sufficienti per stilare un bilancio, tuttavia è evidente che sul campionato soffia un vento nuovo. È il gioco del Napoli, è l’entusiasmo dei suoi uomini, è la gestione che Spalletti - ieri al cellulare dalla tribuna - sa fare delle situazioni delicate. Zerbin, appena entrato al posto dell’acciaccato Politano, è apparso in difficoltà ma poi è stato così bravo a liberarsi nell’area del Milan sul 2-1 e a sfiorare il gol della vittoria.



Questo vento nuovo può fare immaginare scenari da sogno per il Napoli, che ha testa e cuore e nel finale è stato sorretto dalla fortuna, quando Kalulu ha centrato la traversa. Nella tifoseria non si parla più di quanto è accaduto negli scorsi campionati, ma si vive un presente che è ricco di soddisfazioni.