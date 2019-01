CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 26 Gennaio 2019, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio, 10:54

Quando ha capito di essere in trappola, non ci ha pensato su due volte prima di accelerare e tentare un’improbabile fuga. Ma chi lo stava inseguendo, a quanto pare a bordo di una macchina, si è giocato a sua volta il tutto per tutto, e ha tentato di fermarlo a colpi di pistola, rischiando addirittura di ucciderlo. Notte di terrore per Antonio Vacca, giocatore di Secondigliano in forza alla Casertana vittima di un tentativo di rapina sull’Asse mediano, tra Capodichino e Scampia. Ieri mattina, sul profilo social del calciatore, la foto del quarto posteriore della macchina con un vistoso foro da proiettile a qualche centimetro dal vetro del lunotto. Sui sedili posteriori della Mercedes a noleggio sulla quale viaggiavano, al momento del raid, la moglie del mediano e l’ex concorrente del grande fratello Floriana Messina che, ieri, ha affidato a una rivista di gossip le sue emozioni: «Sono viva per miracolo», ha dichiarato. Meno spavento, ma stesso pathos e tanta rabbia dalle parole che invece Vacca, noto come «junior», ha scritto su Instagram prima di partire con i compagni alla volta di Catanzaro, dove oggi la Casertana giocherà in trasferta. Livore, tanto, nelle frasi che accompagnano la foto pubblicata dal giocatore. Insulti alla città di Napoli e alla sua gente. E pensare che solo a ottobre Vacca si diceva «sereno e a casa solo a Secondigliano». Ma in una notte può cambiare tutto. Figuriamoci se poi le notti di paura sono due. «Per la seconda volta - si legge infatti su Instagram - mi sparate appresso senza considerare che potevano esserci le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i miei gioielli in questa città di m... abitata da gente di m... che prova solo invidia. Da oggi se vedete la macchina sappiate che camminerò solo con carte di credito». Al post sui social, fino a ieri sera, non ha fatto seguito una denuncia alle forze dell’ordine. Vacca non ha informato né la polizia né i carabinieri. La notizia però si è diffusa proprio per effetto del post del giocatore e la squadra mobile di Napoli, diretta da Luigi Rinella, sta lavorando al caso.