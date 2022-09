Spazzini laureati e il mito del posto fisso

Tra le immagini che appartengono al bagaglio mitologico dell’Occidente sta quella di un giovane Ercole, posto dinanzi a un bivio, chiamato a scegliere tra il vizio e la virtù, come nella grande tela di Annibale Carracci, conservata a Capodimonte. Una potente allegoria, che molti analisti sembrano avere dinanzi agli occhi quando commentano i dati sulla condizione giovanile in Italia, le cifre drammatiche sul numero di giovani che né studiano né cercano lavoro.

Il numero di giovani che campano di sussidi, il numero di coloro che vivono ancora entro il nucleo familiare d’origine.

Quel bivio, però, non esiste. E non solo per complicati problemi speculativi che, mi rendo conto, possono suonare come sofismi – dopo tutto, chi sceglie la virtù, se non il virtuoso? Ma allora, se è virtuoso, ha già scelto, e dunque il bivio è già alle sue spalle – ma perché nella realtà del nostro Paese, e soprattutto in una realtà meridionale che soffre particolarmente il tema demografico, aggravato da un’emigrazione intellettuale che da anni impoverisce il Mezzogiorno, di seducenti prospettive da un lato o di opportunità impegnative ma fruttuose dall’altro, e in una parola di futuro, se ne offre ben poco ai giovani. Pensare che sia tutta una questione di erculee virtù che i bamboccioni di casa nostra non possiederebbero, per cui se ne rimangono seduti dinanzi al bivio della vita senza riuscire a compiere una scelta che è una, e a entrare nell’età adulta, è falso, sbagliato, ingeneroso.

Basta guardare un altro numero, quello delle oltre ventiseimila domande (a fronte di cinquecento posti) per fare lo spazzino a Napoli, fra le quali ci sono più di mille laureati. Milleduecento, per l’esattezza. Una sproporzione simile cosa significa, quale ambizione racconta? Quella del posto fisso, come nel film di Checco Zalone, per cui i contratti a tempo indeterminato fanno gola, non importa con quale qualifica? Quella che sgorga da una ferita occupazionale che al Sud non smette di sanguinare, costringendo anche chi ha dedicato anni alla formazione universitaria a mettere in cima alle sue aspirazioni quella di fare, un giorno, l’operatore ecologico? Probabilmente sia la prima che la seconda cosa, ma di sicuro anche un’altra: nessuno fra coloro che partecipa al concorso se ne è rimasto seduto pensosamente su un masso, come Ercole nel dipinto di Carracci, indeciso se darsi una mossa e far domanda, oppure no. Tutt’al contrario: ci si sono buttati, senza nessuna indecisione.

La questione, dunque, non mi pare che riguardi la qualità delle risorse umane, semmai tutto il resto. Riguarda il funzionamento del mercato del lavoro, certo: da un lato la fragilità dell’offerta, in un Sud che è ancora assistito dall’intermediazione pubblica per larghi tratti della sua economia, dall’altro la drammatica divaricazione – il mismatch, come si dice – fra offerta di lavoro e domanda, fra competenze richieste e competenze offerte. A proposito di mismatch: chi si impegna a spiegare che far parte del pubblico impiego non può significare più campare di rendita, che l’equivoco va sciolto, che l’amministrazione pubblica ha invece bisogno di una rivoluzione in termini di dinamismo, di innovazione, di titoli e capacità?

Ma la questione riguarda anche una più complessiva risposta di sistema, che mi piacerebbe definire politico-culturale, se l’espressione non suonasse ormai ossimorica (o semplicemente desueta). E però un qualche aggettivo che accompagni la politica ci vuole, che indichi non una semplice e sempre meno credibile verniciatura programmatica (mettiamo i soldi qui o lì, promettiamo di spendere per questo o per quello), ma qualcosa che abbia un respiro ideale, e che sia capace di mobilitare energie, interessi, passioni. Questo qualcosa da troppo tempo non c’è. In nessun segmento dell’attuale classe dirigente, purtroppo. Il mismatch più grave è forse quello che separa domanda e offerta nello spazio della politica.

Quanto però alle cose che ci sono o non ci sono, nel capolavoro di Carracci ce n’è una che non si vede, ma senza della quale non avrebbe nemmeno senso allestire la scena. Nel bivio tra il vizio e la virtù, le due donne tra le quali il giovane Ercole sceglierà simbolizzano non due circostanze puntuali, immediate, casuali, ma due strade, due piani di vita. Due cose, cioè, di lunga durata. Gli storici dell’arte mi perdoneranno, ma vorrei sciogliere così l’allegoria: va bene anche proporre contratti a tempo determinato, determinatissimo, ma solo se chi li ottiene sta dentro un percorso che porta da qualche parte. Cioè: se sulla collina non vede il bel cavallo bianco che vede Ercole nel quadro, non deve però nemmeno vedere una trappola tesagli malamente dal ricatto della sua povertà.

Diversamente, i concorsi continueranno a far notizia per i numeri dei laureati che non sanno cosa farsene della laurea, mentre l’Italia continuerà, per colmo del paradosso, ad avere meno laureati di tutti gli altri Paesi sviluppati. E più laureati che, invece, prendono semplicemente un’altra strada: se ne vanno.