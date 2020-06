Lo sport negato e lo scandalo delle palestre

Sabato riparte il calcio a Napoli, con la semifinale di Coppa Italia tra gli azzurri e l’Inter al San Paolo. Ma non ripartono gli altri sport, perché molte federazioni non hanno avuto la stessa caparbietà e la stessa sollecitazione economica, anticipando la chiusura dei campionati. La pandemia ha purtroppo pesanti effetti sullo sport, in particolare quelli di base. Rischia di accentuarli la decisione del ministero dell’Istruzione di utilizzare le palestre scolastiche per ampliare il numero delle aule per la ripresa delle lezioni. In quelle palestre si svolge l’85 per cento delle attività sportive di base del Paese.



La preoccupazione è forte soprattutto al Sud, in Campania, a Napoli. Perché le società sportive, già a corto di mezzi, hanno incassato un altro duro colpo: sono state costrette a interrompere le attività a febbraio e non si sa quando e come potranno riprenderle perché l’uso di campi, palestre e piscine sarà ancor più oneroso a fronte della prevedibile riduzione di introiti. La Figc, che ha una maggiore disponibilità finanziaria rispetto alle altre federazioni, ha stanziato 5 milioni in favore della Lega Dilettanti, da utilizzare su scala nazionale per aiutare ad esempio le piccole società e le scuole calcio. Rischia di essere un calcolo approssimato per difetto quello sulla scomparsa di 40mila associazioni sportive all’inizio della prossima stagione.

Ecco perché il presidente del Coni campano, Roncelli, e i presidenti regionali delle federazioni hanno fatto bene a lanciare subito un grido di allarme.



Negando le palestre delle scuole allo sport vi possono essere danni non soltanto sul piano sociale, perché nel Mezzogiorno queste attività tengono i giovani lontani dalle tentazioni della strada.

C’è anche un problema che riguarda la salute dei ragazzi. Da anni la Campania è in testa alla classifica dell’obesità giovanile: secondo gli ultimi studi, i bambini campani con un eccesso ponderale sono il 44 per cento. È un dato allarmante che si può tentare di migliorare soltanto attraverso una costante e corretta pratica sportiva. Peraltro, gli spazi nelle scuole già sono limitati, considerando che nella regione soltanto il 25 per cento degli istituti è dotato di palestre o piscine.



Il ministro dello Sport, Spadafora, aveva annunciato l’apertura di un confronto con la collega Azzolina e adesso è ancora più urgente per tutelare le attività di base. Alcune società sportive, per ridurre le spese, stanno partecipando ai corsi per ottenere il brevetto per le sanificazioni visto che sarà necessaria una continua pulizia dei locali tra ore di lezioni e ore di attività fisica. Negare lo sport significherebbe negare un importante sostegno in una regione che appena un anno fa celebrava l’inizio dell’Universiade, per la quale erano stati promossi dal governatore De Luca investimenti per 270 milioni sugli impianti. A inizio maggio il presidente della Regione Campania ha incontrato i rappresentanti dello sport, assicurando contributi immediati e anche per il futuro attraverso i fondi europei, oltre alla consegna delle attrezzature utilizzate durante le Universiadi al Coni e alle federazioni. Il governatore ha anche annunciato l’istituzione di una task force dello sport affinché, già a partire dal 2021, possano essere organizzati grandi eventi grazie alla capacità dei manager e al grande fattore attrattivo della Campania. Nel rispetto di ruoli e competenze serve da parte delle istituzioni anche un intervento per il presente, una risposta alle istanze avanzate dal Coni e dalle federazioni regionali a nome di migliaia di ragazzi che utilizzano palestre e piscine degli istituti scolastici. Altrimenti questa sarà un’altra nuova emergenza post-Coronavirus.



Dal mondo sportivo di questo territorio, che esprime grandi talenti arrivati a conquistare allori internazionali, arrivano per fortuna anche buone notizie, come la ristrutturazione della piscina all’Albricci, il centro polisportivo di proprietà dell’Esercito dove esiste da anni un progetto coordinato con il Coni e la Federnuoto regionale, presieduta dall’ex portiere della nazionale di pallanuoto Trapanese. Costati 600mila euro, i lavori metteranno in condizione 800 ragazzi - dei quali 150 iscritti ai corsi di nuoto gratuitamente - di fare sport in assoluta sicurezza. E di non vedere negato un loro diritto.

