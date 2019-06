Napoli, caos al Circolo Posillipo: «Votiamo scheda bianca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 00:00

In sette anni quattro presidenti dimissionari (Gambardella, Marinella, Caiazzo e Semeraro) con una media di un anno e mezzo di permanenza ognuno. Le acque agitate in casa Posillipo sembrano non conoscere mai calma. E il 23 giugno, data in cui l’assemblea degli 800 soci dovrà decidere tra l’uscente Vincenzo Semeraro e l’olimpionico Franco Porzio, potrebbe rivelarsi un nulla di fatto. Perché un nutrito gruppo di soci chiede di votare scheda bianca e rinviare così il tutto facendo chiarezza innanzitutto in...