L’anno scorso, nel giorno di San Silvestro, la Linea 1 della metropolitana aveva un solo nuovo treno in servizio e un gruppo superstite di cinque vecchi convogli gialli a due vagoni. Quest’anno in circolazione, per tutta la notte e fino all’alba, saranno disponibili nove treni, quasi tutti nuovi e con una capacità di trasporto due volte e mezzo superiore a quella dell’anno passato: 1250 passeggeri per ogni treno.

La vera svolta, però, è legata a un numero “tondo”, quello dei dieci convogli in servizio contemporaneamente: la sfida era di averli tutti sui binari entro la fine di dicembre, il traguardo è spostato in avanti solo dii qualche giorno perché, spiegano da Anm, entro le prime settimane di gennaio un altro dei treni spagnoli sarà a disposizione dei passeggeri.



Sembrano piccoli risultati per la terza metropoli d’Italia, invece si tratta di un risultato da accogliere con il giusto entusiasmo perché rappresenta il segnale di un reale cambiamento sul fronte dei trasporti, una svolta che sarebbe sembrata inimmaginabile nell’ultimo decennio e che, invece, è stata raggiunta nel giro di un solo anno.

Ovviamente i meriti di questo drastico cambiamento vanno condivisi con gli amministratori che hanno preceduto la Giunta attuale. Il percorso per l’acquisto dei moderni treni ha preso il via quasi due lustri fa ed è stato portato avanti, tra problemi economici e difficoltà logistiche, anche da chi ha preceduto l’amministrazione attuale. Quel che è cambiato, però, nell’ultimo anno di governo del trasporto locale a Napoli, è stato il pressing del sindaco e dell’assessore ai trasporti per il raggiungimento del risultato.

Gaetano Manfredi e Edoardo Cosenza, quando si sono palesati i primi, enormi, problemi per le verifiche ministeriali sui nuovi treni da mettere in linea, hanno messo in atto una poderosa azione di convincimento che ha consentito di superare gli ostacoli e, addirittura, di creare percorsi agevolati per rendere più fluido il percorso di rinnovamento della flotta della Linea 1.

Con l’utilizzo del treno numero dieci,(in realtà sarebbero anche di meno). Però esistono ancora momenti di difficoltà durante i quali i passeggeri della Linea 1 sono costretti a lunghe attese che, talvolta, superano i quindici minuti. Si tratta di rallentamenti legatiman mano che i chilometri di percorrenza crescono, vengono a galla (modesti) problemi tecnologici che di volta in volta vengono risolti: però gli interventi prevedono la sosta dei convogli in officina, sicché i transiti alle stazioni si diradano. Si tratta, però, di eventi considerati “naturali” per una flotta interamente rinnovata e composta da treni freschi di fabbrica, per cui l’azienda dei trasporti non considera allarmanti questi eventi.A proposito di tempi, nel 2024 l’amministrazione annuncia anche la riapertura della Linea 6, sull’intera tratta da Fuorigrotta a Piazza Municipio, con tempi di transito dei convogli inferiori ai cinque minuti.In realtà quella della Linea 6 è una corsa contro il tempo. Entro la fine di giugno i passeggeri dovranno poterla utilizzare, altrimenti verranno perduti i finanziamenti europei impegnati per questa metropolitana. Negli ultimi mesi s’è verificato un problema che ha imposto la sostituzione di tutte le ruote di ciascun convoglio e, attualmente, si lavora con intensità per le modifiche, anche se il primo treno ha già effettuato un percorso completo con buona soddisfazione dei tecnici e degli amministratori.L’anno che si apre a mezzanotte sarà determinante anche per la stazione del Centro Direzionale che, secondo Palazzo San Giacomo, sarà aperta nel primo semestre del 2024.