Un impianto polivalente, con un parcheggio di 200 posti auto anche al servizio della metropolitana. Le tribune ristrutturate con tante palestre in più sul lato di vico Acitillo, così come la rinascita del palazzetto crollato per le infiltrazioni quasi venti anni fa. E infine la piscina restituita agli utenti, scuole e atleti oltre alla pista di atletica e al campo di calcio non solo per il calcio. È il Collana del futuro, quello che il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, disegnerà oggi mettendosi definitivamente alle spalle la vicenda giudiziaria che riguarda l’impianto collinare. Vicenda che a Santa Lucia sono convinti sia arrivata al termine con la prevista prossima consegna delle chiavi da parte della Giano alla Regione.

La proprietà dell’impianto del Vomero è della Regione che lo ha dato in gestione al Comune di Napoli per decenni. La precedente Giunta regionale indisse una gara per affidare a imprenditori privati il Collana. Dopo lunghe discussioni, contenziosi e ricorsi, si è arrivati all’attuale situazione dove alla società vincitrice del bando, la Giano, è stata intimata la consegna delle chiavi per il 2 maggio scorso. Poi un nuovo ricorso ha fatto slittare tutto al 18 luglio. L’udienza al Consiglio di Stato si è svolta. Si attende la sentenza che potrebbe giungere da un giorno all’altro. La Regione è convinta che sarà a lei favorevole.





Quello plausibile e atteso a Santa Lucia è che entro la fine dell’estate Giano consegni le chiavi dell’impianto all’Arus, la società regionale che si occupa dello sport. A questo punto sarà compiuto un sopralluogo assieme al Coni con il quale esiste un protocollo di affidamento della gestione sportiva vedendo quali sono le federazioni che possono entrare immediatamente e quali quelle che dovranno utilizzare impianti da ristrutturare in base allo stato dei luoghi (lavori a carico dell’Arus). L’attività nelle palestre e sulla pista di atletica potrebbe ricominciare già a ottobre. Per le altre discipline i tempi saranno più lunghi bisognerà capire lo stato dei luoghi ed i necessari interventi da effettuare per rendere lo stadio efficiente.



I lavori sono in corso, sono finite le opere di demolizione, e attualmente sono in rifacimento le strutture di copertura. Tempo previsto di apertura gennaio 2024. Anche in questo caso le opero procedono secondo calendario per rendere alla collettività l’impianto al più presto.



«Realizzeremo 200 posti auto al di sotto degli spalti dello stadio, decine di palestre, piscine. Può essere un polo di attrazione straordinario per il Vomero, ma anche un’occasione di riqualificazione urbanistica di quel territorio. Speriamo che si ponga un punto fermo su questa vicenda davvero scandalosa» le ultime parole di De Luca sul Collana. Parlando in termini pratici sarà abbattuta la tribuna lato vico Acitillo. Al suo posto una tribunetta più piccola e lo spazio lasciato ad altre palestre. Il tutto andrà avanti a step senza, cioè, interrompere l’attività sportiva. Allo stesso modo sarà ristrutturata la tribuna lato piazza Quattro Giornate. Al momento sono funzionanti soltanto due palestre lato via Ribera (ginnastica e arti marziali) e la pista di atletica. Sempre procedendo a step saranno realizzate palestre lato vico Acitillo, la palestra grande che ha ospitato anche la Phard Napoli scudettata di basket femminile e via via tutte le altre opere. Sulla velocità di esecuzione il lavoro fatto dall’Arus in occasione delle Universiadi è una garanzia. Nella parte sottostante previsto un parcheggio a più livelli di 200 posti auto che potrebbe essere di servizio anche alla stazione della metropolitana.

Pronte ad entrare judo, lotta, karate, taekwondo, ginnastica, kickboxing, atletica, calcio. Hanno chiesto di entrare hockey prato, pugilato, tiro con l’arco, tennistavolo, finanche il cricket potrebbe avere il campo del Collana come sede di allenamento. Gli atleti del vicino Tennis Club dovrebbero inoltre effettuare le sedute di allenamento non tecnico sulla pista dello stadio vomerese. Ribaltoni giudiziari a Santa Lucia non si temono. La vicenda con Giano potrebbe continuare in sede civile se la società che fa capo a Pagliara vorrà verificare l’esistenza di un risarcimento danni. Di certo, nelle intenzioni di De Luca, il Collana deve tornare ad essere quel polo sportivo che serve un bacino di oltre 300mila persone e che nei tempi d’oro era frequentato da anche 5.000 persone al giorno considerando lo spirito di servizio per lo sport e per le scuole. Lo stadio, infatti, da sempre è in sinergia con le scuole del Vomero diventando un polo di riferimento per tutte le classi del quartiere collinare che lì svolgono le ore di educazione fisica.