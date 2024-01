Il sindaco Gaetano Manfredi aveva deciso di tornare al Maradona per vedere il Napoli prima della batosta contro il Torino per una serie di motivi che non hanno nulla a che vedere con il calcio. Il primo di questi è la necessità di riallacciare con patron Aurelio De Laurentiis un dialogo alla luce del sole e sereno perché per l’ex rettore questo è l’anno in cui sul Maradona vanno fatti progetti concreti per il rilancio della struttura di Fuorigrotta e senza la Ssc Napoli sarebbe tutto più difficile.

Gli Europei di calcio ci saranno tra 8 anni ma se non si inizia ora a programmare, vale a dire individuare chi mette risorse e idee quel posto per ospitare le partite Napoli se lo può solo sognare. Così sabato - in occasione del derby con la Salernitana - Manfredi “lo juventino” così lo ha battezzato il patron, tornerà a seguire gli azzurri che ha visto invece trionfare in campo fino alla vittoria dello scudetto.

Tra il sindaco e De Laurentiis nelle ultime settimane c’è stato il grande gelo proprio sul Maradona. De Laurentiis voleva il Maradona alle sue condizioni Manfredi gli ha detto no, il massimo che può venire fuori a oggi è una concessione lunga, lunghissima ben oltre i 4 anni attuali ma vendere l’impianto non è nei pensieri del sindaco e nemmeno se non soprattutto in quelli del Consiglio comunale che è sovrano in materia di dismissione del patrimonio. Manfredi in questo contesto ha deciso di tornare in tribuna di fianco al patron in questa stagione. «Dobbiamo essere vicini a squadra e società - spiega Manfredi intercettato da Tele A in riferimento al brutto periodo della squadra sotto il profilo dei risultati - è fisiologico il rilassamento dopo lo scudetto ma dobbiamo essere fiduciosi e sostenere la squadra ancora più di prima». Poi rilancia il suo progetto per migliorare il Maradona. «Il tema stadio è nazionale, Napoli ha bisogno di uno stadio moderno con requisiti per ospitare manifestazioni Uefa. Il Maradona è patrimonio della città, devono esserci investimenti necessari e significativi. Fatti insieme dal pubblico e dal privato. Lo stadio deve essere sicuramente grande, perché deve garantire accessibilità a tutti. Noi vogliamo ragionare con la Società ma anche col Governo e la Figc per trovare la soluzione migliore nell’interesse dei napoletani». Questa la strategia del Comune dove Manfredi conferma, nella sostanza, il no alla vendita dell’impianto. E del Maradona si è parlato nel corso della commissione Infrastrutture presieduta da Nino Simeone dove è riesploso il caso biglietti. Questa volta non per i politici ma per i ragazzi difficili.





Nel corso della seduta della Commissione simeone ha rivelato di avere scritto ben due lettere al sindaco dove denuncia che «Gli oratori - scrive Simeone - e le Associazioni parrocchiali, che comunque svolgono quotidianamente un lavoro meritorio in favore dei minori a rischio della nostra città, continuano ad essere inspiegabilmente esclusi dalla platea dei beneficiari dei biglietti gratuiti. Vorrei sottoporre alla tua attenzione la comunicazione che don Federico Battaglia, stretto collaboratore dell’Arcivescovo di Napoli, nonché presidente della rete associativa “NOI Napoli - APS” ha inviato alla tua Segreteria, rappresentando che tale rete comprende 57 oratori costituiti in associazione di promozione sociale, con circa 8mila tesserati, e si occupa di minori nei luoghi parrocchiali della nostra città». Per capire come stanno le cose bisogna ricordare che i biglietti gratuiti erogati dalla Ssc Napoli, una parte vanno alle scuole che a rotazione ne usufruiscono, un’altra agli enti del Terzo settore gestiti dall’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese.

Il Caso Simeone lo ha sollevato a ottobre dell’anno scorso quando scrisse la prima lettera a Manfredi, ieri c’è stato la seconda missiva: «Come sappiamo scrive Simeone a Manfredi - l’individuazione delle Associazioni beneficiarie di tale iniziativa è stata effettuata dall’Assessorato alle Politiche Sociali, prendendo in considerazione unicamente gli enti del terzo settore che già gestiscono i servizi socioeducativi per conto dell’Amministrazione comunale. Ti chiedo, pertanto, di intervenire affinché anche gli oratori e le Associazioni religiose possano beneficiarne».