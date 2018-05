Stalking, perché le pene non bastano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 17 Maggio 2018, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apprendiamo dalla stampa (La svolta – stalking… “Il Mattino” 15.5.2018) che è finalmente in arrivo il braccialetto elettronico, tra giorni avrà una presentazione ufficiale e sarà operativo dal prossimo agosto come antistalking. Buone notizie, ma occorrerebbero i fatti che da noi non sempre si fanno vedere. Si fa vedere, invece, la burocrazia, che dell’Italia ha sempre fatto il suo salotto: per applicare il braccialetto occorre un provvedimento del magistrato, dunque si aggiunge la giustizia...