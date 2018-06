CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 3 Giugno 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai solo un miracolo può salvare l’Ilva, perché il livello di incertezza raggiunto dopo le elezioni del 4 marzo e dopo il giuramento del governo del primo giugno è incompatibile con chi fa impresa, in un contesto di mercato in crisi, segnato da bassi margini, da eccesso di capacità di produzione e dalle recenti guerre commerciali con nuovi dazi imposti da Trump pochi giorni fa. Tutto diventa impossibile se a tali tensioni internazionali si aggiunge il processo penale in corso per disastro ambientale,...