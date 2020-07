Lo Stato imprenditore ​e il rischio della Gepi

La crisi economica – scrivevamo sul Mattino qualche giorno fa - spazza via l’idea di un sistema capitalistico nel quale lo Stato svolge esclusivamente il ruolo di regolatore generale del mercato e riporta di attualità le esperienze dell’intervento diretto dello Stato nella politica industriale. È stato così nelle grandi crisi economiche del passato. È inevitabile che sia così se vogliamo uscire il più rapidamente possibile dalle conseguenze dell’epidemia del corona virus.



La conferma viene dalla soluzione, per ora solo delineata nel Consiglio dei ministri di ieri, del caso delle Autostrade in cui la Cassa depositi e prestiti dovrebbe progressivamente assumere il ruolo di socio principale prendendo il posto finora tenuto dalla famiglia Benetton. Dopo il salvataggio con soldi pubblici deciso qualche settimana fa per l’Alitalia e prima di quello dell’Ilva per la quale si finirà probabilmente per seguire la stressa strada, viene ora il caso Autostrade. Le motivazioni nelle tre vicende sono diverse fra loro: nel caso dell’Alitalia e nel caso dell’Ilva lo Stato ha assunto e probabilmente assumerà su di sé gran parte dell’onere di mantenere in vita imprese che non troverebbero un imprenditore interessato a rilevarle, se non a prezzi di svendita totale.



Nel caso delle Autostrade, l’impresa è in attivo, ma assumendone il controllo, lo Stato darebbe una risposta politica a una tragedia che ha scosso fortemente la pubblica opinione cancellando una scelta che risale a pochi anni fa.

Per molti aspetti Alitalia e Ilva sono casi più disperati, dal momento che si tratta di imprese che in questi anni hanno generato soprattutto perdite, mentre nel caso delle Autostrade il problema non nasce dalla mancanza di redditività dell’impresa, ma forse addirittura dal suo esatto contrario, o forse del fatto che la redditività è stata alimentata da una carenza delle spese di manutenzione. In questo ultimo caso, la sfida dell’intervento pubblico sarebbe quella di non travolgere una gestione attiva, pur curando meglio gli interessi della collettività. Nel caso di Alitalia ed Ilva si tratta di creare le condizioni per una gestione attiva.



Ma la sfida della buona amministrazione si porrà in ambedue le tipologie, perché l’indebitamento dello Stato italiano ha raggiunto livelli che non consentono ulteriori aumenti senza correre il rischio di finire dentro una crisi finanziaria devastante. Va detto con chiarezza – cosa che le forze politiche non dicono – che l’Italia non si può permettere un ulteriore indebitamento a fronte di spese correnti, come sono le coperture delle perdite di gestione. E ci illuderemmo se pensassimo che i soldi che eventualmente ci perverranno dall’Europa saranno attribuibili ad altro che a spese di investimento documentate e certificate.

La questione dell’intervento dello Stato nelle imprese non si risolve quindi semplicemente con una decisione politica che giustifichi da domani quello che un’ideologia liberista fino a ieri escludeva. Il problema non si esaurisce nel dichiarare legittimo l’intervento dello Stato nelle attività industriali. Servono garanzie che questo intervento abbia la capacità non solo di gestire economicamente le imprese, ma di fare di queste imprese la spina dorsale di una forte ripresa economica del Paese.



La creazione dell’Iri fu imposta dalla portata della crisi mondiale del 1929 e dal fatto che quella crisi aveva di fatto portato al fallimento delle grandi banche italiane ed aveva coinvolto la stessa Banca d’Italia in finanziamenti e rifinanziamenti delle banche che di fatto ne implicavano la crisi. Come scrisse con estrema onestà Donato Menichella che prima di essere nominato Governatore della Banca d’Italia, era stato direttore generale dell’Iri di Beneduce dalla sua fondazione nel 1933 al 1944, l’Iri venne creato per evitare di dover dichiarare l’insolvenza della Banca d’Italia, delle maggiori banche e delle maggiori imprese industriali del Paese. E solo una gestione di assoluto rigore (che previde anche la riduzione delle remunerazioni dei dirigenti delle banche coinvolte) permise nel giro di pochi anni di risanare questo ingente patrimonio e trasformarlo da fattore di crisi in un elemento fondamentale del miracolo economico italiano del secondo dopoguerra.

Dunque oggi l’intervento pubblico è necessario. Ma quali sono le garanzie che esso assumerà le fattezze dell’Iri del miracolo economico e non della Gepi degli orrendi anni in cui il debito pubblico è schizzato verso i livelli attuali, mentre la capacità industriale del Paese progressivamente si comprimeva? Questo è uno dei temi cruciali di questa fase politica- forse il più importante in assoluto insieme con quello di organizzare bene la spesa dei fondi per investimenti pubblici che l’Europa potrebbe assegnarci.



Avere un debito pubblico che supera di molto il reddito nazionale può non significare necessariamente una devastante crisi finanziaria, ma è come camminare sull’orlo di un precipizio. Camminare sull’orlo di un burrone non vuol dire necessariamente cadervi dentro. Ma il rischio è tanto più forte quanto l’orlo è più vicino. Dunque il problema non è l’intervento dello Stato: è il modo di farlo, le regole cui sottoporlo, le persone cui affidarlo. È questo di cui il governo dovrebbe discutere: non il se, ma il come. Imboccare una strada può essere necessario, ma essa può avere sbocchi profondamente diversi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA