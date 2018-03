Stop a Pasquino, prefetto senza poteri. Pasticcio Universiadi: si rischia il flop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 12 Marzo 2018, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abrogato il comitato direttivo e il presidente, tutti i poteri affidati al Direttore generale: l’Aru, l’agenzia regionale per le Universiadi, cambia volto e diventa uno strumento a disposizione del commissario nominato dal Governo. C’è un problema: come denunciato da Vincenzo De Luca venerdì scorso il prefetto Luisa Latella non è ancora operativo perché manca la registrazione da parte della Corte dei Conti. Così, invece di rapidizzare il percorso per arrivare a Napoli 2019 si è finiti...