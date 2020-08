«Mi hanno diagnosticato il Covid e subito dopo si sono dimenticati di me. Come se nulla fosse, come se nemmeno esistessi». Roberto Pappa, 39 anni, barista napoletano residente a Pianura, racconta al Mattino la sua doppia odissea. Non solo ha scoperto di aver contratto il coronavirus, ma vive in queste ore l’angoscia che prova solo chi sa di non trovare aiuto né sostegno sanitario: da quasi una settimana attende che qualcuno gli faccia il tampone e, soprattutto, gli dica che cosa fare. Da tempo, dunque, l’uomo cerca risposte al drammatico verdetto anticipatogli in un ospedale cittadino. E la sua è una storia da raccontare.

Cominciamo dall’inizio. Giovedì scorso Roberto - sposato e padre di due bimbi di tre e sei anni - scivola accidentalmente in casa e accusa un forte dolore alla schiena. Decide pertanto di andare al pronto soccorso del più vicino ospedale, il San Paolo di Fuorigrotta.

«All’accettazione del pronto soccorso - ricostruisce Pappa - trovo due persone addette al controllo per verificare che chi entra in ospedale non sia contagiato dal Covid. I due, senza mascherina e senza camice, mi sottopongono al test rapido attraverso la raccolta di una goccia di sangue con un pungidita. Passano alcuni minuti e, allo sportello dell’accettazione, mi viene comunicato che sono risultato positivo al Covid».

«La stessa giovane donna che mi ha fatto il prelievo - prosegue Pappa - allarmatissima e stavolta indossando la mascherina, mi dice: “Lei risulta avere gli anticorpi del virus in memoria. Qui non può entrare”. Poco dopo sopraggiunge una dottoressa che, tenendomi a metri di distanza, mi invita a tornare a casa e a contattare - come da prassi - il medico di base per spiegargli che sono positivo. Faccio presente di avere due bimbi piccoli, a casa, ma lei è irremovibile: “Tanto - mi risponde - se lei è contagiato ha probabilmente trasmesso già la malattia ai suoi familiari”. E così non mi resta che tornare a casa...».



A questo punto la procedura prevede che, dopo aver contattato il medico di base, sia l’Asl a doversi attivare recandosi al domicilio del paziente per effettuare il tampone di verifica. E qui inizia l’odissea.

Siamo a venerdì mattina. Nonostante l’uomo abbia fatto diligentemente il suo dovere, facendo scattare tramite il medico di famiglia l’allarme inserendo il nome nella apposita piattaforma informatica, dei medici addetti al controllo domiciliari non si vede traccia.

«Solo dopo mezzogiorno di venerdì - spiega ancora Roberto - vengo raggiunto telefonicamente da un addetto dell’Asl che mi rassicura: “Oggi non abbiamo personale, ma stia tranquillo: domani la raggiungeremo a casa”. Sabato. Passa la mattinata e non arriva nessuno. L’ansia nell’uomo comincia a montare. È nella condizione di chi non sa cosa fare, mentre aumenta anche l’angoscia per il lavoro da riprendere a breve. «Decido di contattare telefonicamente il numero verde della Regione. Ci vogliono due ore prima che qualcuno finalmente mi risponda: è un centralinista, persona cortese, che però mi spiega di poter far poco per il mio caso, rimandandomi ad un altro numero verde. Qui l’interlocutore mi risponde sbrigativamente: “Signore ci dispiace, qui ci occupiamo solo di casi di persone che rientrano dalle vacanze...».

Epilogo amaro. Sebbene sia trascorsa quasi una settimana dal mancato ricovero in ospedale, Roberto Pappa resta ancora in attesa che qualcuno vada a fargli il tampone di verifica. Situazione surreale che esige risposte chiare e immediate. «Aspetterò ancora, fiducioso - conclude il barista - ma se continuerà questo assurdo silenzio mi muoverò denunciando nelle sedi opportune chi continua a considerarmi un “fantasma”».

