La tragedia al largo delle coste di Crotone, con il suo insopportabile carico di dolore, interroga la coscienza di tutti ma chiama in causa, soprattutto, la responsabilità dell’Europa: di chi dovrebbe governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani e continua invece a procedere in ordine sparso, senza una rotta, senza una visione comune, senza una strategia. Di fronte alle immagini dell’orrore di Cutro non possono esservi né divisioni né ulteriori barricate ideologiche sulle Ong, attorno al cui ruolo continua ad avvitarsi stancamente il dibattito politico, tra speculazioni e veleni. Ora basta, però: a suscitare sgomento, rabbia, inquietudine è la consapevolezza che il fenomeno dei migranti, e dei loro viaggi disperati verso le nostre coste, resti, a dispetto di tanti proclami, non solo inarrestabile ma soprattutto non governato.

Vorremmo che tutti avvertissero, di fronte a queste tragedie, e alle altre che inevitabilmente riempiranno di cadaveri i nostri mari, non solo l’obbligo di restare uniti ma anche quello di intervenire a livello europeo - l’unico possibile - per affrontare un’emergenza umanitaria che riguarda tutto il Mediterraneo.

Bene ha fatto, non appena appreso dell’ennesima tragedia, il presidente Mattarella a richiamare il ruolo dell’Europa e sollecitare un forte impegno della comunità internazionale «per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti: e cioè guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico». O l’Unione Europea assume, in concreto, la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, o continueremo a riempirci stucchevolmente la bocca della parola Europa assistendo inermi ad altre tragedie.

Viviamo immersi in un eterno deja vu, anche le parole sono stanche. «Non possiamo ripetere parole che abbiamo sprecato in eventi tragici simili a questo, che hanno reso il Mediterraneo in venti anni un grande cimitero», ha detto ieri il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. La Ue ha bisogno di regole comuni per consentire ai paesi affacciati sul Mediterraneo di offrire protezione a chi ha bisogno di protezione ma nello stesso tempo di essere inflessibili contro i trafficanti che sfruttano i più vulnerabili, trasformando i disperati in carne da macello. Servono investimenti ma soprattutto occorre quello che continua a mancare: una strategia comune.

La premier Meloni, che ieri ha avuto parole dure contro chi «specula su questi morti, dopo aver esaltato l’illusione di un’immigrazione senza regole», è la prima ad avere piena consapevolezza che gli accordi transfrontalieri, pur indispensabili, non basteranno a fermare le partenze fino a quando l’Europa non sarà in grado di tracciare una rotta comune sulle politiche dell’accoglienza.

Come dar torto al ministro degli Esteri Tajani quando afferma che «i settemila chilometri di costa italiani sono la frontiere esterna dell’Unione europea»? Ma queste sono istanze che i nostri governi - l’attuale ma anche quello che lo ha preceduto - portano da tempo sui tavoli dell’Europa ricevendo risposte parziali o confezionate apposta per blandire, anziché risolvere i problemi. È l’idea stessa di Europa che traballa se dalle parole non si riuscirà, nemmeno stavolta, a passare ai fatti.