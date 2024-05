Il sequestro a Napoli della pizzeria «Dal Presidente» è spia d’allarme che riguarda tutti. L’indagine della Dda napoletana ha riacceso i riflettori sui rischi delle infiltrazioni camorristiche nelle attività del turismo che, negli ultimi due anni, hanno dato i maggiori segnali positivi alla nostra economia.

Purtroppo, i clan della camorra campana, come le altre mafie, anche se sparano di meno, riciclano di più con l'aiuto tecnico-professionale di esperti commercialisti e analisti. Disponendo dimolto denaro in contanti, realizzato coniltraffico di droga e le estorsioni, devono ripulirlo in attività lecite. Eilturismo è in questo momento a Napoli la gallina dalle uova d'oro. Lo ha attestato anche il report della società di statistica «Sociometrica» basandosi su datiIstat, collocando Napoli al sesto posto tra i 3390 comuni italiani con attività turistiche, per valore aggiunto di reddito nel settore.

Un ranking che ci attribuisce l'1,5 per cento in percentuale di guadagnitotalinel comparto pari a un miliardo e 357mila euro. Prima di Napoli, solo Roma,Milano, Venezia, Firenze e Rimini. Un traguardo di rilievo, confermato dai dati delle presenzenei nostri alberghi e nei ristoranti e pizzerie che, sempre secondo lo studio di «Sociometrica», portano a Napoli unamedia di 3,94 turisti per ogni residente. Cosa significhi per l'economia napoletana, non solo in termini di immagine al di là dei limiti nei servizi comunali offerti, si capisce dai riflessi della cosiddetta «industria dell'ospitalità» sulla media del reddito cittadino: anche Napoli, come le altre città turistiche, rientra, secondo dati Irpef, nell'incremento dello 0,5 per cento di redditi oltre i 55mila euro.

Un elemento che deve farci riflettere sulla necessità che si prestiuna maggiore attenzione sui pericoli che questo reddito possa finire nelle tasche di chi si arricchisce anche conil business della droga, sfruttando il valore aggiunto della «intimidazione e violenza» legato al nome di un clan. Il clan Contini con quello dei Mazzarella è tra i più attivi nella ripulitura di denaro sporco.I sospetti dell'infiltrazione camorristica nella pizzeria «Dal Presidente», attraverso legami del clan con chi la rilevò annifa daifondatori iniziali, non è un caso isolato. Non dobbiamo dire che tutto è marcio tra le imprese che guadagnano conilturismo, maneanche possiamo cullarcinella falsa convinzione che va tutto bene.Gli inquirenti, che in silenzio lavorano a ricostruire altri sospetti passaggi di denaro, sanno che lemani dei clan rischiano di allungarsi suristoranti, pizzerie,B&b non censiti. Del resto, l'allarme lo ha lanciato anche uno studio di «Demoskopika», stimando in 2,2 miliardi di euro il giro di affari della criminalità organizzata nel settore turistico. Se la parte del leone la fa la 'ndrangheta con guadagni stimatiin 810 milioni, subito dietro c'è la camorra con 730 milioni pari al 33 per cento dell'importo totale.

Ma, e qui c'è un altro dato su cui devono accendersitutte le attenzioni, nel calcolo dei rischi di infiltrazione mafiosenell' «industria dell'ospitalità» «Demoskopika» inserisce laCampania al primo posto con122,9 punti, considerando i101 alberghi e ristoranti confiscatifino a tre annifa e 11mila operazionifinanziarie sospette. Un non invidiabile record, che precede nell'ordine Lazio, Sicilia, Calabria e Lombardia. Bisogna vigilare su certe repentine inaugurazioni di pizzerie, magari al posto di riconvertite attività pregresse, o su certe strutture tirate a lucido in poco tempo. Se il settore turistico incrementa il pil napoletano, va fatta attenzione che questo reddito confluisca nel ciclo virtuoso della nostra economia attraverso il corretto pagamento delle tasse, il regolare inquadramento di addetti con contratto,la gestione anorma di impianti di scarico difumi e altro, l'occupazione di suolo pubblico con tavolini che rispettano i regolamenti previsti.

Più un settore è lasciato all’anarchia senza controlli sulle regole, più apre varchi alle infiltrazioni camorristiche di clan che cercano proprio di inserirsi in attività che presentano norme dai controlli aleatori.Le inchieste giudiziarie intervengono,naturalmente, dopo che un fenomeno illegale è già esploso. Per questo, spetterebbe ad altri controlli, quelli della pubblica amministrazione ma anche alle associazioni imprenditoriali di categoria, vigilare che gli illecitinon si compiano. Eliminare le scorie, isolare chi impone piccole o grandi illegalità nella gestione dellapropria attività, abusando comportamenti e ricatti che sfruttano il controllo di consensi elettorali o voti nelle associazioni.

L'inchiesta della Dda e della Guardia difinanza napoletana deve diventareuna scossa per tutti, prima che diventi incontrollato l'inquinamento di uno sviluppo turistico da record, che già tanti problemi porta ai residenti nelle aree cittadine più affollate. Su questa economia deve andare attenzione totale se, pochi annifa, già avvertiva il giudice Dario Gallo: «Fondata è l'ipotesi che buona parte dei gestori delle pizzerie operanti nel comprensorio Forcella-Maddalena-Tribunali siano stati costretti, e probabilmente lo sono ancora, a versare periodicamente delle quote estorsive ai componenti delle organizzazioni criminali operanti sul territorio». Attenti, dunque, che il Pil in più che arriva a Napoli dalturismo non finisca nelle tasche sbagliate.