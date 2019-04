Anche la pietà ​ha bisogno della verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 5 Aprile 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La verità mediatica su quel fattaccio dello stupro di gruppo alla Circumvesuviana, che ha tenuto banco su giornali e tv un mese, con due successive sentenze del Tribunale del Riesame si polverizza. La verità giudiziaria traccia un solco profondo sul racconto fin qui ascoltato. Si afflosciano come palloni forati ore di discettazioni, interviste televisive in diretta, lettera gonfie di disperazione e di dolore. Un senso di acuto smarrimento ci prende e ci scaraventa in un tumulto di pensieri confusi: ci siamo appassionati,...