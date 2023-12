Nella geografia economica del Paese c’è una Italia con maggiori divari e una con minori diseguaglianze.

La prima è quella della produzione: il valore aggiunto pro-capite della provincia prima in classifica (Milano) è 3,5 volte quello dell’ultima (Agrigento). La seconda è l’Italia del reddito delle famiglie, la cui distribuzione territoriale è più omogenea.La recentissima analisi dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne-Unioncamere, sulla stima del reddito disponibile delle famiglie in termini nominali, ci dà conto di questo fenomeno.

Nel 2022, con 32.855 euro per abitante Milano è saldamente in testa alla graduatoria delle province italiane per reddito disponibile pro capite, seguita da Bolzano (27.966 euro) e da Monza-Brianza (27.520 euro). Cagliari - al 38° posto - è la prima provincia del Sud, mentre Enna occupa l’ultima posizione (13.701 euro), preceduta da Agrigento (13.725 euro) e Caserta (13.923 euro).

Ma se guardiamo alle variazioni del reddito disponibile pro capite tra il 2019 e il 2022 ben 9 delle prime 10 posizioni sono occupate da province meridionali, e nelle ultime 50 posizioni della graduatoria se ne ritrovano solo 7. In sintesi, oggi il reddito disponibile pro capite al Sud, anche per effetto delle politiche redistributive, è pari al 76,0% del valore medio italiano, mentre nel 2019 risultava il 74,9%. La prima provincia italiana (sempre Milano) supera di “solo” di 2,4 volte l’ultima (Enna): un bel divario, ma decisamente inferiore a quello relativo alla produzione.

Nella stagione post-Covid (2019-2022) il Mezzogiorno ha registrato in valori assoluti la maggiore crescita del reddito delle famiglie in termini monetari (al lordo degli effetti inflativi), con un +9,1% contro il +8,3% dell’Italia nord-occidentale, il +7,7% del Nord-Est e il +7,3% dell’Italia centrale. Hanno contato, per determinare questi effetti, le politiche redistributive messe in campo per fare fronte al blocco pandemico dell’economia, con i tanti bonus che hanno causato una ulteriore crescita del debito pubblico ma hanno evitato un tracollo sociale possibile.

Tra le regioni è la Basilicata a far segnare la variazione più accentuata (+12,3%), seguita da Puglia e Sardegna (entrambe +10,4%) e successivamente dalla Lombardia (+9,1%) e dalla Campania (+8,9%). Tra le aree con dinamiche inferiori alla media nazionale spicca la Valle d’Aosta (+3,5%), seguita dalla Toscana (+5,9%), dalle Marche (+6,5%) e da quattro regioni con variazione pari a +7,0%: Piemonte, Liguria, Umbria e Calabria.

La classifica delle province per dinamica include tra le prime dieci ben 6 province meridionali, con in cima Caserta (+14,2%), seguita dalla Spezia (+13,8%), Potenza (+13,1%), Lecce e Trieste (+12,5%), Sud Sardegna (+11,9%), Latina (+11,8%), Enna (+11,4%), Grosseto (+11,3%), e Oristano (+11,2%). Nelle ultime posizioni per dinamica è particolarmente critico il dato di Prato (solamente +0,3% nei quattro anni), ma appaiono molto contenute anche le variazioni di Firenze (+1,4%), Fermo (+2,8%), Novara (+3,1%), Sondrio e Aosta (entrambe +3,5%).

Le variazioni dei dati del reddito pro capite accentuano le performance del Sud, che fa registrare un +11,2% nel periodo 2019-2022, a fronte del +9,6% della media nazionale. Scendendo nel dettaglio in Basilicata la dinamica del pro capite arriva a +15,9%, seguita da Sardegna (+12,9%) e Puglia (+11,8%), mentre nella classifica provinciale nei primi dieci posti vanno a collocarsi ben 9 aree meridionali su 10, con l’eccezione della provincia di La Spezia in quarta posizione.

L’Italia della capacità di spesa è sempre più articolata territorialmente perché - alla risalita di aree del Sud - corrisponde un peggioramento di diversi territori del Centro-Nord: nel 2019 le province centro-settentrionali al di sotto della media nazionale per reddito pro capite erano 23 (10 nel Nord-Ovest, 2 nel Nord-Est e 11 nel Centro Italia), mentre oggi sono salite a 28.

Sulla base delle elaborazioni realizzate dall’Istituto Tagliacarne, confrontando gli indici di valore aggiunto prodotto con quelli di reddito disponibile è possibile tracciare una mappa di confronto in cui, in modo semplificato, ci sono province che producono più di quanto viene distribuito in termini di reddito, altre dove c’è la situazione opposta e infine territori in cui c’è un sostanziale equilibrio, dove cioè la distanza tra livelli di prodotto e di reddito pro capite è più contenuta.

Nella prima categoria troviamo larga parte del Nord-Est (ben 16 province su 22), praticamente tutto il Triveneto (con l’esclusione di Venezia e Pordenone) e in misura minore realtà territoriali del Nord Ovest. Tra le province dove l’indice del reddito disponibile è superiore a quello del prodotto c’è larga parte del Mezzogiorno (22 province su 38), con una sovra-rappresentazione delle Isole. Il Centro Italia sembra distinguersi per un sostanziale bilanciamento: in ben 12 province su 22 c’è equilibrio tra indici di produzione e quelli di redistribuzione del reddito.

Da questa analisi emerge come la crescita della base produttiva resta ancora la questione prioritaria per le regioni meridionali, ma è sempre più una questione diffusa sul territorio, e quindi una vera e propria questione di sviluppo nazionale. Per quanto riguarda il Sud fin da ora possiamo dire che la cessazione delle misure straordinarie di sostegno per l’emergenza pandemica renderà indispensabile puntare ancora di più sulla crescita della produzione e delle attività economiche

