Magari sarà minore del previsto il crollo demografico al Sud di cui scriveva ieri, su queste colonne, Luca Cifoni, riprendendo i dati emersi dall’incontro di studio organizzato dall’Istat e da Bankitalia. E il buco del Pil non toccherà, nelle regioni meridionali, il meno 20% che oggi si prevede. Ma i numeri sono abbastanza agghiaccianti da meritare più di un grido di allarme. E quantomeno un tentativo di risposta da parte della classe politica. Ma, statene certi, non verrà. Per una semplice ragione. Che nessuno di quelli che per abitudine continuiamo a chiamare partiti ha oggi gli strumenti – culturali e decisionali – per occuparsi di ciò che potrebbe accadere tra un paio d’anni. Figuriamoci tra una ventina. La differenza tra ieri e oggi è tutta qui. E fa paura.

Al tempo della democrazia del leader e dei tecnopartiti affidati al consenso usa e getta dei social, la politica ha completamente perso la capacità di guardare lontano. Non si tratta di miopia intellettuale. La politica non scrive libri, gestisce e redistribuisce risorse. A partire da quelle che servono alla propria riproduzione. I partiti della prima repubblica avevano una aspettativa di vita che oltrepassava i trent’anni, e le carriere dei ministri iniziavano sul territorio e approdavano ai palazzi romani, accumulando a ogni tappa più voti e più riconoscimenti. E più potere. Appartengono a questo circolo virtuoso che legava centro e periferia le conquiste più importanti del boom economico italiano: dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Public Company – come Eni ed IRI – che traducevano in politica economica di medio e lungo periodo il connubio tra società e governo. Oggi che il sistema è saltato, non c’è più un attore politico capace di allungare lo sguardo, e investire di conseguenza. Quando si fa un tentativo, come è successo con i finanziamenti del Next Generation Europe, le intenzioni si perdono subito negli ingranaggi amministrativi, e nel piccolo cabotaggio di chi vuole solo cogliere il vantaggio al balzo. Così, se un giovane si guarda intorno e prova a farsi due conti, ecco che giunge alla conclusione che la cosa migliore è andarsene. Col che arriviamo alle cifre della Svimez che fanno, sulla stessa pagina, corredo e amarissimo commento alle statistiche previsionali.

Come ci ricorda Luca Bianchi, 40mila laureati lasciano il Sud ogni anno. Non solo per mancanza di lavoro, ma anche dei servizi indispensabili a costruirsi una famiglia: asili nido, tempo pieno a scuola, e una rete di assistenza sociale che possa consentire di gestirsi il proprio tempo senza far ricorso ai genitori o – più spesso – ai nonni che sono il solo welfare meridionale che funzioni. Un esodo tanto più drammatico se si considera che «il Sud oggi sta vivendo una fase ricca di nuove opportunità, determinate da una nuova globalizzazione con filiere più corte e dalle transizioni digitale e ambientale». Trattenere i laureati e continuare a migliorare l’offerta formativa dei nostri atenei diventa la sfida cruciale, e il parametro fondamentale di ogni prospettiva di sviluppo. Ma continua ad essere assente dai programmi governativi, e da quelli dell’opposizione.

Forse dobbiamo rassegnarci a pensare che il mercato è diventato il principale polo di attrazione, e l’unico motore in grado di invertire questa rotta senza futuro. Nell’ultimo decennio il turismo ha portato microimprenditorialità diffusa, e posti di lavoro che si innervano sul patrimonio ambientale e culturale. E l’azienda che più ha contribuito al rilancio internazionale del brand Napoli possiede una squadra di pallone. Forse dal modello europeo della politica al primo posto, che per settant’anni ha presidiato l’immaginario meridionale, ci stiamo spostando verso altri modelli – e meccanismi – di crescita. Se accadrà, i primi a capirlo saranno i nostri ragazzi.