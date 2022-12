Mentre è cominciato il conto alla rovescia dei giorni che mancano all’inizio del nuovo anno, c’è un altro conteggio che emerge in queste ore in tutta la sua crudezza. È il numero di suicidi registrato nelle carceri italiane nel 2022, ben ottantuno. Mai da quando si rileva il dato, e probabilmente nella storia della Repubblica, era accaduto che così tanti detenuti avessero posto fine alla loro esistenza. Negli anni ’60 non venivano superati i 20 suicidi nei dodici mesi, con il minimo storico di 5 nel 1966, quando la media dei detenuti fu di 25mila presenze, meno della metà di quelle attuali.

Certo anche un solo carcerato che si toglie la vita rappresenta una ferita, tuttavia quando il fenomeno assume queste dimensioni, quando all’interno delle galere ci si uccide 15 volte di più rispetto a quanto accade nel mondo libero, ci si deve porre qualche domanda, bisogna provare a capire cosa può scatenare questa scelta estrema. Dall’anticipazione di uno studio del Garante nazionale dei detenuti emergono alcuni elementi statistici: sono 76 gli uomini e 5 le donne; 47 sono di nazionalità italiana, 34 gli stranieri; quarantanove persone, poco più del 60%, si sono suicidate nei primi sei mesi di detenzione, di cui 15 entro i primi 10 giorni e ben 9 entro le prime 24 ore dall’ingresso; cioè quasi un suicidio su 5 avviene nei primi 10 giorni di carcerazione; inoltre, 40 detenuti avevano una pena residua inferiore ai tre anni. Questo vuol dire che i momenti dell’ingresso e quelli dell’uscita sono quelli più critici. L’impatto con le sbarre delle celle rappresenta uno choc traumatico per chi ci finisce per la prima volta o un ennesimo fallimento per chi ci ritorna. Invece, la paura di tornare in libertà senza alcuna prospettiva, magari con la perdita della stabilità lavorativa o affettiva diventa un trauma insostenibile. Ricordo un giovane che lavorava in una vetreria che temendo che la moglie avesse allacciato una relazione sentimentale, un mese prima di uscire di galera decise di farla finita, con grande sorpresa di coloro che ne conoscevano il carattere e il temperamento.

Forse la più grande emergenza riguarda coloro che hanno un disagio psichico o sociale. Sono 33 le persone con queste fragilità che si sono suicidate in carcere. Tra queste il più giovane che, arrestato per il furto di un telefonino, si è tolto la vita nel carcere milanese di San Vittore a 21 anni. Non avrebbe dovuto stare in galera perché da otto mesi attendeva di andare in una Rems, dove non c’era posto per le lunghe liste di attesa.

Queste persone sono quelle più abbandonate, senza nessuno che le prenda in carico. Quasi sempre manca il collegamento con i dipartimenti di salute mentale dove erano in cura, e restano in balia della medicina difensiva passando da uno specialista ad un altro. E appena vanno in escandescenza e commettono gesti eclatanti, ecco l’occasione per liberarsi di loro. Vengono trasferiti ad altro istituto, vanificando il lavoro di qualche raro operatore di buona volontà che abbia cominciato a seguirli seriamente.

L’estate è il momento più drammatico. La mancanza di operatori e la sospensione di quasi tutte le attività lascia ancora più soli i detenuti Nello scorso mese di agosto si sono registrati ben 17 casi. Non è il sovraffollamento che incide maggiormente sull’aumento dei suicidi. Quando nel 2012 la popolazione detenuta contava quasi 12mila persone in più di oggi si registrarono 25 suicidi in meno. Tuttavia, quando ci sono 600 detenuti in più della capienza regolamentare, come avviene oggi a Poggioreale, diventa più difficile seguire tutti. È la mancanza di speranza la ragione di fondo che induce a togliersi la vita in carcere. Quella disperazione che non fa vedere sbocchi e vie d’uscita a esistenze complicate, talvolta segnate dalla malattia mentale, fino a produrre un corto circuito letale. Allora ci sarebbe bisogno di figure specializzate come psicologi, psichiatri e mediatori culturali. Operatori che sappiano intercettare il disagio di questi soggetti fragili e intervenire per tempo. Chi frequenta un po’ le carceri sa quanto ce ne siano troppo poche. Il governo, nella legge di bilancio ha tagliato 35 milioni in tre anni per l’amministrazione penitenziaria, e questo non è un buon segnale. L’opinione pubblica appare disinteressata al destino dei carcerati, e non mostra alcuna empatia per chi in fondo se l’è voluta. Eppure ogni tanto capita a chi varca quel portone, di scorgere degli sguardi con una domanda inespressa, un desiderio nascosto di ricominciare e rimettere in gioco la propria vita. Non è forse questo il senso più profondo dell’articolo 27 della Costituzione?