Superbonus, è boom al Sud: ​quattro Regioni tra le prime dieci

Il Superbonus 110% sbarca (finalmente) anche al Sud. E con numeri importanti sul piano degli investimenti anche se ancora lontani dall’impatto di regioni come la Lombardia e il Veneto (in due, oltre 6mila interventi dei 24mila registrati a luglio scorso, per un importo complessivo superiore agli 800 milioni sul totale di 5,68 miliardi). Quattro regioni meridionali (Sicilia, Puglia, Campania e Calabria) figurano nella classifica delle prime...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati