Il vento d’Arabia spinge il Napoli alla finale di Supercoppa e gli restituisce l’entusiasmo perso in questi mesi. Tre gol alla Fiorentina, a quello di Simeone s’è aggiunta la doppietta di Zerbin, eroe per caso della notte di Riad.

Quando è finito lo show prepartita e si sono accese le luci all’Al Awwal Park, lo stadio dove gioca Cristiano Ronaldo, si è scoperta l’altra faccia della Supercoppa in Arabia Saudita: spalti pressoché vuoti (9700 spettatori), laddove nella scorsa settimana per la Supercoppa spagnola se n’erano contati 24mila a gara in un altro impianto. Ma il business per la Lega Serie A e i quattro club coinvolti nella Final Four è ben altro, apprezzato anche da De Laurentiis, che in autunno aveva criticato questa scelta temendo gli effetti della guerra scoppiata in Israele.

La carenza di centrocampisti (Zielinski schierato nella ripresa) ha suggerito a Mazzarri, dopo due mesi, di tornare al suo calcio. Al 3-4-3 (o 3-4-2-1), a quella difesa a tre (o a cinque) con cui aveva difeso le preziose vittorie nel primo bel ciclo azzurro. E si è avuta subito la sensazione di una squadra più compatta, con i due mediani Lobotka e Cajuste meglio posizionati, più efficaci nelle fasi di copertura e di avvio dell’azione, almeno finché hanno retto fisicamente. È probabile che il tecnico abbia studiato gli errori commessi dalla squadra guidata da Garcia nella partita di metà ottobre, comunque ha messo bene i suoi uomini contro la Viola, di cui è emerso il più grave limite: gli ampi spazi che concede agli avversari, dei quali ha approfittato quasi subito il Napoli, colpendo con Simeone. Mazzarri non ha insistito col turnover del vice-Osimhen, ha dato fiducia al Cholito che ha colpito nella prateria concessa dalla Fiorentina sfruttando il servizio di Juan Jesus dopo un ottimo contropiede. Un gran colpo, quello dell’ex, che dimostra quanta qualità e quanta voglia abbia il ragazzo. Ci vuole questo spirito (oltre ai gol) per risollevare il Napoli nella stagione post-scudetto. Disciplinati e attenti gli azzurri, con un errore commesso nel finale da Rui, quel tocco su Ikoné sanzionato col rigore calciato altissimo dallo stesso francese, il più pericoloso da quel lato dove spesso ripiegava Kvara.

La Grande Bellezza del Napoli è quella celebrata dovunque e da chiunque, anche da Guardiola. Ma è una favola che appartiene alla storia. Difesa e contropiede - quanto Mazzarri ha messo in atto sullo 0-1 mentre Italiano effettuava più cambi per tentare di riaprire il confronto - è il pratico sistema che ha consentito di centrare l’obiettivo della qualificazione alla finale di Supercoppa. Gli azzurri hanno lottato su ogni pallone, fino all’ultima goccia di sudore. A un certo punto Mazzarri ha tirato fuori i migliori, Politano e Kvara, e poi è stato costretto ad altri cambi perché hanno accusato problemi fisici Rui, Cajuste e Mazzocchi. E proprio l’ultima sostituzione - Zerbin al posto dell’ex Salernitana - è stata quella che ha portato alla ribalta l’azzurro destinato al Frosinone negli ultimi giorni del mercato invernale. Invece, Zerbin - uno dei giocatori portati a Napoli dall’ex direttore sportivo Giuntoli, per 85mila euro, sette anni fa - è stato il protagonista della semifinale, con una spettacolare doppietta in tre minuti. E sul primo gol vi è stato un brivido perché il ragazzo ha colpito con la nuca il palo. Momenti di apprensione, ma è rimasto in campo e ha colpito ancora chiudendo una partita che può rappresentare la svolta nella stagione degli azzurri.

Stasera, dopo Lazio-Inter, si scoprirà l’altra finalista di lunedì. Intanto, in questo week-end proseguirà il lavoro di De Laurentiis e del suo staff per completare la rosa, dopo gli ingaggi di Mazzocchi, Traoré e Ngonge. Difensore centrale e centrocampista nel mirino del presidente che s’affida al mercato e al lavoro di Mazzarri per recuperare le posizioni e i punti persi e assicurarsi la partecipazione alla Champions League. Walter, nell’emergenza, ha tirato fuori carte importanti: tale era stato Demme nel derby con la Salernitana, ieri è spuntato il 24enne Zerbin. Ciò che più conta in questo momento è aver riacceso (o almeno così sembra) il motore, lontano dai tormenti del campionato.