Superenalotto non riscosso, speriamo sia solo tattica

Mercoledì 11 Settembre 2019, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche anno fa sono stato derubato. Curiosavo tra i banchi di un mercatino di libri quando mi sono accorto che la lampo del mio zainetto era aperta, e il portafogli non c’era più. Ricordo ancora il gelo dell’istante in cui il contatto con la tela dello zaino mi ha trasmesso la sensazione inequivocabile del vuoto, e la certezza dell’avvenuto furto. Mi sono guardato intorno: nelle immediate vicinanze non c’era nessuno, e nessuna delle facce che incrociavo pareva tradire un sussulto, un palpito, un disagio, un...