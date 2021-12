SuperMario e le varianti tra Chigi e il Colle

Che l’elezione del presidente della Repubblica sia una partita complicata lo si sapeva, lo si è sempre saputo. Ma che potesse complicarsi anche più di quanto finora si è potuto immaginare, beh: questa non era, e non è, cosa per nulla ovvia. Mario Draghi ha ieri detto due cose: che quel che conta non è il suo destino personale, e che, però, resta a servizio delle istituzioni. Poi ne ha dette altre due: che l’amplissima maggioranza che sostiene...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati