Swatch follia, riemerge ​la cultura del possesso

Negli Stati Uniti hanno addirittura costruito un sito: “Black Friday Death Count”. In pratica, è una pagina con un grande contatore al centro della homepage che aggiorna in tempo reale il numero di persone che muoiono o si feriscono durante gli assalti a negozi e centri commerciali nel venerdì nero dei supersconti americani. Al momento in cui scrivo, siamo a 17 morti e 125 feriti negli ultimi 15 anni, con 5 cadaveri di difficile assegnazione...

