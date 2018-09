Tabaccaio non versa al Lotto giocate per 500mila euro: condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 3 Settembre 2018, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In una sola settimana non ha riversato ai Monopoli di Stato oltre mezzo milione di euro provenienti dalle giocate del Lotto. Adesso, per il titolare di una ricevitoria di Scampia, in via Attilio Micheluzzi, arriva la scure della Corte dei Conti. Condannato a risarcire lo Stato per oltre 360mila euro di danno erariale, mentre già pochi mesi dopo il fatto, i Monopoli gli avevano revocato la concessione e incamerato la polizza fidejussoria da oltre 155mila euro. Arriva anche a Napoli l’inchiesta della Procura contabile sui mancati...